Крым-подарок и встречи с Путиным. Что Картер говорил об Украине и войне

С 2014 года бывший президент США сделал много заявлений

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем американцам и семье бывшего президента США Джимми Картера. Он умер накануне вечером.

Об этом Президент Украины написал в соцсети X. Он отметил, что Картер был лидером, который служил президентом во времена, когда Украина еще не обрела независимость, — "однако его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось драться за свободу".

"Мы глубоко ценим его твердую приверженность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непреклонную поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Джимми Картер посвятил жизнь укреплению мира в мире и защите прав человека. "Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единственным в противостоянии угрожающим этим ценностям", — отметил Президент Украины.

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Это следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления, пишут в СМИ.

"Я приглашаю людей со всего мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам", — говорится в сообщении. Согласно распоряжению Байдена, национальные флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами будут приспущены на 30 дней.

Что говорил Картер о войне в Украине

Джимми Картер, 39-й президент Соединенных Штатов Америки (1977-1981), который умер 29 декабря, запомнился неоднозначными высказываниями об Украине и российской агрессии. После нападения РФ в 2014 году он надеялся, что Москва будет придерживаться Минских договоренностей, и не хотел, чтобы США поставляли оружие ВСУ.

В конце марта 2014 года в интервью PBS NewsHour Картер назвал оккупацию Крыма Россией "неизбежной". Но в то же время он подчеркивал: если Владимир Путин решит пойти на дальнейшие военные действия, его необходимо "остановить".

По мнению бывшего американского президента, большинство жителей полуострова якобы хотело присоединиться к РФ. Тогда он придерживался мнения, что Кремль не будет расширять военные действия против Украины.

Кстати, в этом же интервью политик не был против поставок оружия украинцам. "Я думаю, что было бы оправдано эффективно вооружить украинскую армию и дать всем знать, что они вооружаются", — сказал он.

В конце апреля 2015 года Картер в составе делегации так называемой "Группы старейшин" (The Elders, состоит в основном из бывших глав государств, "использующих свой опыт и влияние для содействия миру, справедливости и правам человека") ездил в Москву. Во время переговоров об Украине экспрезидент США поверил Путину: якобы он будет соблюдать Минские договоренности.

"Мы остались довольны, потому что все представители власти, с которыми мы здесь общались, ясно говорили, что российская сторона очень хотела бы увидеть полное выполнение Минских договоренностей, которые были проработаны совместно Россией, Украиной, Францией и Германией. И у меня не осталось сомнений в том, что Россия действительно хотела бы видеть ситуацию урегулированной во всех аспектах. Так что, собственно, нужно решить лишь одну задачу — выполнить Минские договоренности", — сказал он после поездки "Голосу Америки".

Картер считал, что "Минск" — это "лучший путь решения украинской проблемы в долгосрочном плане". Отвечая на вопрос о военной поддержке, он заявил: "Я бы очень хотел, чтобы отправка оружия в Украину не осуществлялась, как Киеву, так и востоку Украины. Я надеюсь, что президент Обама не будет посылать оружие".

В этом интервью политик снова вспомнил свое убеждение, что крымчане якобы хотели быть в России. И, кстати, применил то же искажение исторических событий, что и российская пропаганда: мол, Никита Хрущев "много лет назад — хотя, не так много — передал контроль над Крымом Украине в качестве подарка".

24 февраля 2022 года Картер отреагировал на широкомасштабную войну так:

"Неспровоцированная атака России на Украину с использованием военного и кибероружия нарушает международное право и основные права человека украинского народа. Я осуждаю это несправедливое наступление на суверенитет Украины, которое угрожает безопасности в Европе и всем мире, и я призываю президента Путина прекратить все военные действия и восстановить мир. Соединенные Штаты и их союзники должны поддерживать народ Украины в поддержку его права на мир, безопасность и самоопределение".

Добавим, что 24 марта 2022 года Carter Center, благотворительная организация Джимми Картера и его жены Розалин, приветствовали прием украинских беженцев Соединенными Штатами.

Ранее "Телеграф" писал, что скончался бывший премьер-министр Индии, которого считают отцом экономического роста страны.