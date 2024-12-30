Крим-подарунок та зустрічі з Путіним. Що Картер казав про Україну та війну

Від 2014 року колишній президент США зробив багато заяв

Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера. Він помер напередодні ввечері.

Про це Президент України написав у соцмережі X. Він зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, — "проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу".

"Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", — наголосив Зеленський.

За його словами, Джиммі Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини. "Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям", — зазначив Президент України.

Президент США Джо Байден оголосив 9 січня 2025 року днем жалоби у зв'язку зі смертю колишнього глави держави Джиммі Картера. Це випливає з опублікованої на сайті Білого дому заяви, пишуть у ЗМІ.

"Я запрошую людей з усього світу, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас",- ідеться в повідомленні. Згідно з розпорядженням Байдена, національні прапори в держустановах на території країни та за її межами будуть приспущені строком на 30 днів.

Що казав Картер про війну в Україні

Джиммі Картер, 39-й президент Сполучених Штатів Америки (1977–1981), який помер 29 грудня, запам'ятався неоднозначними висловлюваннями про Україну та російську агресію. Після нападу РФ у 2014 році він сподівався, що Москва дотримуватиметься Мінських домовленостей, і не хотів, щоби США постачали зброю ЗСУ.

Наприкінці березня 2014 року в інтерв'ю PBS NewsHour Картер назвав окупацію Криму Росією "неминучою". Але водночас він наголошував: якщо Володимир Путін вирішить піти на подальші військові дії, його необхідно "зупинити".

На думку колишнього американського президента, більшість мешканців півострова нібито хотіла приєднатися до РФ. Тоді він дотримувався думки, що Кремль не розширюватиме військові дії проти України.

До речі, у цьому ж інтерв'ю політик не був проти постачання зброї українцям. "Я думаю, що було б виправдано ефективно озброїти українську армію й дати всім знати, що вони озброюються", – сказав він.

Наприкінці квітня 2015 року Картер у складі делегації так званої "Групи старійшин" (The Elders, складається в основному з колишніх глав держав, які "використовують свій досвід і вплив задля сприяння миру, справедливості та правам людини") їздив до Москви. Під час переговорів про Україну експрезидент США повірив Путіну: нібито той дотримуватиметься Мінських домовленостей.

"Ми залишилися задоволені, тому що всі представники влади, з якими ми тут спілкувалися, ясно говорили, що російська сторона дуже хотіла б побачити повне виконання Мінських домовленостей, які були опрацьовані спільно Росією, Україною, Францією і Німеччиною. І в мене не залишилося сумнівів у тому, що Росія дійсно хотіла б бачити ситуацію врегульованою у всіх аспектах. Так що, власне, потрібно вирішити лише одне завдання – виконати Мінські домовленості", – сказав він після поїздки "Голосу Америки".

Картер вважав, що "Мінськ" – це "найкращий шлях вирішення української проблеми у довгостроковому плані". Відповідаючи на питання про військову підтримку, він заявив: "Я б дуже хотів, щоб відправка зброї в Україну не здійснювалася, як Києву, так і сходу України. Я сподіваюся, що президент Обама не посилатиме зброю".

У цьому інтерв'ю політик знову згадав своє переконання, що кримчани нібито хотіли бути в Росії. І, до речі, застосував те саме спотворення історичних подій, що й російська пропаганда: мовляв, Микита Хрущов "багато років тому – хоча, не так багато – передав контроль над Кримом Україні в якості подарунка".

24 лютого 2022 року Картер відреагував на широкомасштабну війну так:

"Неспровокована атака Росії на Україну з використанням військової та кіберзброї порушує міжнародне право й основні права людини українського народу. Я засуджую цей несправедливий наступ на суверенітет України, який загрожує безпеці в Європі та всьому світі, і я закликаю президента Путіна припинити всі військові дії та відновити мир. Сполучені Штати та їхні союзники повинні підтримувати народ України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення".

Додамо, що 24 березня 2022 року Carter Center, благодійна організація Джиммі Картера та його дружини Розалін, привітали прийом українських біженців Сполученими Штатами.

Раніше "Телеграф" писав, що помер колишній прем’єр-міністр Індії, якого вважають батьком економічного зростання країни.