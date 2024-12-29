В Одессе скончался последний герой СССР, моряк-подводник Соколов. Что о нем известно

Ему было 89 лет

В воскресенье, 29 декабря, ушел из жизни капитан I ранга, моряк-подводник Валентин Соколов. Он был последним героем СССР, проживавшим в Одессе.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он выразил соболезнования родным и близким и всем, кто знал Валентина Евгеньевича.

"В свое время Валентин Евгеньевич возглавлял Одесский городской совет ветеранов и многое сделал для их поддержки, а также военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Это был мужественный, смелый человек с большим сердцем, память о славном жизненном пути которого будет жить в сердцах одесситов", — отметил городской голова.

Что известно о Валентине Соколове

Он родился 17 апреля 1935 в городе Батурин Черниговской области. Учился в Тбилисском Нахимовском военно-морском училище. С 1953 Соколов служил на Военно-морском флоте, а с 1957 — на малых дизельных подлодках Черноморского флота. В 1971 году Валентин Соколов провел несколько боевых служб в Атлантике и Средиземном море.

В 1976 году принял участие в трансатлантическом переходе двух подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки. За этот переход 25 мая 1976 года он получил звание героя СССР.

В 1977 году моряк-подводник выполнил задание в Северном Ледовитом океане. С октября 1985 г. он был капитаном первого ранга в запасе.

Валентин Соколов

Жил и работал в Одессе. Был главой Одесского отделения Международного комитета "Мир океанов", а также главой Одесского городского совета ветеранов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше выглядел железнодорожный вокзал в Одессе. Здание разбомбили во время Второй мировой войны.