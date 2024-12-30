Умер 39-й президент США Джимми Картер: чем он известен

Картер известен как человек, создавший политику "разрядки" между США и СССР

Джимми Картер, 39-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира и создатель разрядки между США и СССР, умер в возрасте 100 лет в США в собственном доме. Последние годы Картер страдал раком кожи и боролся с меланомой. 1 октября он отпраздновал свой 100-й день рождения.

Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на Джеймса Картера, сына экс-президента. Младший Картер подтвердил, что его отец умер 30 декабря в собственном доме в Плейнсе, штат Джорджия, но точную причину смерти называть не стал.

Картер страдал раком кожи, от которого очень долго лечился. Однако в феврале 2023 года Центр Картера, основанный экс-президентом, сообщил, что Картер решил отказаться от продолжения лечения и провести остаток жизни дома под наблюдением. Меланома, от которой он лечился, дала метастазы в печень и мозг.

Джимми Картер стал президентом США в 1977 году. До этого он был губернатором штата Джорджия и за ее пределами имел небольшую известность. Но это не помешало стать кандидатом и победить кандидата от республиканцев, действующего президента США Джеральда Форда. Американцы возлагали на Картера большие надежды, в частности, в экономике и внешней политике.

Картер объявил амнистию всем, кто уклонился от участия во Вьетнамской войне, предпринял ряд мер по остановке стагфляции, которая в тот период угрожала США. На внешнеполитической арене Картер стал одним из архитекторов Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем, но его главной заслугой считается создание политики "разрядки" между США и СССР.

Впрочем, вторая половина президентства Картера разрушила его рейтинг. Не по вине самого Картера – просто на это время выпал экономический кризис в мире, конфликт с Ираном (в том числе захват заложников в посольстве США в Тегеране), а окончательно его шансы переизбраться президентом похоронил декабрь 1979 года, когда СССР вторгся в Афганистан, что положило конец "разрядке". В 1980 году Картер разгромно проиграл республиканцу Рональду Рейгану. За свои мирные усилия Картер получил в 2002 году Нобелевскую премию мира. Кстати, многие американские эксперты сравнивают действующего президента США Джозефа Байдена именно с Картером, отмечая, что и тот и другой – "хорошие люди, но не очень хорошие президенты".

Напомним, в ноябре 2023 года в США скончался бывший государственный секретарь Генри Киссинджер. В мае 2023 года ему исполнилось ровно 100 лет.

Киссинджер известен тем, что занимал должность государственного секретаря США с 1973 по 1977 годы, приложив на этом посту руки к огромному количеству событий в мире. Среди них — окончание войны во Вьетнаме, дипломатические отношения с Китаем, "разрядка" в отношениях с СССР, переговоры по разоружению, а также налаживание связей Израиля и арабских государств.