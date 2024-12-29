Аномальный холод: Украину накроют морозы в январе, когда ждать потепления

Синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2025

В Украину идет похолодание и начало 2025 года принесет аномально холодную погоду, которая накроет северо-западную часть Европы. Это связано с тем, что гренландский холод пойдет на более низкие широты.

После 4 – 6 января морозный воздух продвинется еще дальше на юго-восток и охватит центральную Европу и частично Украину. Наиболее ощутимым будет похолодание в западных областях Украины. Там температура воздуха будет опускаться до -10.. -13 градусов

А в южных и восточных областях теплая погода продержится дольше. Кроме того, снижение температуры не будет таким резким.

Когда ждать потепления

Уже в третьей декаде января станет теплее. Это произойдет где-то после 20 числа. В этот период прогнозируется изменение ветра на западный и поступление более влажных и теплых воздушных масс из Северной Атлантики вглубь Европы.

В среднем, за месяц на территории страны прогнозируют температуру около нормы. При этом, на Левобережье страны — выше нормы на 0,5 – 1,5 °С. В западных регионах и южных областях ожидается умеренно холодный январь с отклонением среднемесячной температуры ниже нормы на 0,7 – 1,6 °С.

В течение января возможны периоды умеренных морозов. Иногда температура воздуха будет доходить до -15.. -20 градусов (за исключением южной части и Крыма), особенно в Карпатском регионе и местами в северных областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в течение декабря и стоит ли ждать на Новый год снега.