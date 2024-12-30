Солдат ВСУ на службе выращивал коноплю: как его наказал суд

Солдат выращивал коноплю в Закарпатской области

Великоновоселковский районный суд Донецкой области вынес обвинительный приговор солдату Вооруженных сил Украины за выращивание конопли во время несения военной службы.

Приговор опубликован на Едином государственном реестре судебных решений. Обвиняемым оказался уроженец села Нересница, Тячевского района, Закарпатской области. По данным следствия, мужчина, будучи военнослужащим на должности оператора отделения управления командира минометной батареи, занимался выращиванием наркотических растений (конопли) — он действовал умышленно, не имея соответствующей лицензии.

Обвиняемый выращивал каннабис, после чего он высушивал его и помещал в полиэтиленовые пакеты. Он хранил пакеты в пачках из-под салфеток, а эти пачки хранил в коробках.

Данный груз он отправлял через "Новую почту" своим получателям. Во время одного из таких отправлений оперативники узнали, кто является отправителем. После этого злоумышленник был задержан.

На основании данных следствия суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст.309 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе полиция задержала за выращивание конопли местного жителя.