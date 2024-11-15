Одессит выращивал коноплю прямо во дворе многоэтажек (эпические фото)
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Фигуранту грозит до трех лет заключения
В Одессе полиция задержала за выращивание конопли местного жителя. 56-летний одессит делал это на своем огороде среди многоэтажек в спальном районе города.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области. Правоохранители разоблачили злоумышленника еще в сентябре.
По месту проживания мужчины следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого на огороде частного домовладения обнаружили грядки с десятью кустами конопли, отнесенных к растениям, содержащим наркотические средства и психотропные вещества.
Фигурант собственноручно изготовлял каннабис, который полицейские обнаружили в коробках в его доме. Общий вес наркотического средства в высушенном состоянии составил более 700 граммов. Кроме того, следователи изъяли предметы для употребления наркотических средств с наслоениями экстракта каннабиса.
Как рассказал владелец дома, он выращивал, производил и хранил наркотик для собственного употребления. Растения и наркотические вещества полицейские изъяли и подтвердили происхождение, а также вес экспертными выводами.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 310 – в незаконном выращивании конопли; ч. 2 ст. 309 – в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта в больших размерах.
В то же время в полиции подчеркнули, что согласно ч. 4 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно обратившееся в лечебное учреждение и начавшее лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Напомним, в конце сентября в Одесской области полицейские сожгли более 300 кустов конопли на почти 300 млн грн. Эта плантация была обнаружена на землях государственного лесного фонда.