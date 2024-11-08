Девушку-подростка госпитализировали из-за курения вейпа

Девушка в больницу попала уже во второй раз

В больницу "Охматдет" во Львове уже второй раз за год госпитализировали подростка после курения электронных сигарет. 14-летняя девушка поступила к врачам с одышкой и затрудненным дыханием.

Об этом сообщает Национальная детская специализированная больница "Охматдет". Отмечается, что до появления симптомов девушка курила вейп.

Во Львовской областной больнице ей предоставили первую помощь и перенаправили в Центр "Охматдет". В ходе исследований оказалось, что у девушки есть аллергия, которая проявляется одышкой и затрудненным дыханием после курения вейпа.

"Без внешних раздражителей, то есть курение электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у нее очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности", – объяснила аллерголог Центра Руслана Проц.

В "Охматдете" добавили, что в прошлом году девушка уже находилась в больнице также после курения вейпа. Тогда подросток была в гораздо более тяжелом состоянии, с выраженной дыхательной недостаточностью, которая нуждалась в кислородной терапии.

Специалисты больницы неоднократно объясняли девушке, что курение вейпа опасно для нее. Ведь в ее случае это может вызвать бронхиальную астму и хронические обструктивные заболевания легких. То есть у нее постоянно будет одышка, резкая реакция на запахи, дыхательная недостаточность, ограничение в физических нагрузках и вообще в нормальной, активной жизни.

"Мы объяснили девушке и ее родителям, что курение электронных сигарет опасно для здоровья. В случае Марии ей категорически надо отказаться от вейпа. К сожалению, после выписки девушка продолжила это делать, хотя уверяет нас, что редко. Однако динамика ее состояния свидетельствует, что это случается часто", — добавила аллерголог Центра.

Известно, что в больнице девушка получила необходимую терапию и ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Однако еще длительный период подросток будет принимать противовоспалительную и кортикостероидную терапию.

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