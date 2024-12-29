Известный политолог и военный ВСУ прокомментировал ситуацию вокруг фейковых инвалидностей в Украине

Правоохранительные органы передали уже более 2000 дел о сомнительной инвалидности. Почти тысячу уже рассмотрели, 188 людям уже отменили инвалидность, 388 — вызваны в профильный научно-исследовательский институт для пересмотра

Интересно, сколько лет эти фейковые инвалиды накапливались? Потому что по Донецкой области я помню полученные за взятку шахтерские регрессы еще во времена... до Независимости. Это уже, наверное, не имеет значения, но оно же не прекращалось никогда.

А как в других регионах все эти годы? Главное, что в 1992 году, что в 2016 году все всех устраивало. Война слегка внесла коррективы в эту закрытую тему. Сейчас многое раскроется… если начнется раскрутка.

Источник: пост Сазонова в Facebook.