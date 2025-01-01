Не позоритесь этим! С Новым годом "вітають" или "поздоровляють", как правильно

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

В Украине 1 января наступил Новый год. Во время праздников хочется позвонить своим родным и поздравить их.

"Телеграф" расскажет, как говорить правильно "вітаю" или "поздравляю". Если у вас возникает сомнение использовать слово "поздравляю" или "поздравляю", то не сомневайтесь, оба слова равнозначны.

Слово "поздоровлять" не является русизмом и словари украинского языка его фиксируют. Словари дают такое толкование этих слов: "вітаю" — более общая форма, которая используется как приветствие вместо "привет" или "вітаю з". Слово "поздоровляю" используется для обозначения конкретного события – праздника, Дня рождения или успеха в деле.

Форми "Вітаю з Новим роком!" та "Поздоровляю з Новим роком!" є рівнозначними". Форму позначимо як "привітання" чи "звітання", а процес – "привітати" чи "повітати" та "здоровити". Але в українців є ще одне милозвучне слово, яке доречно використати якраз для різдвяно-новорічних свят – віншувати.

Тому зі святами ми – "повіншуємо" чи "звіншуємо".

Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром – тобі ж чолом!" (Леся Українка).

Ранее Телеграф показывал яркие поздравления в открытках и прозе для близких с новым годом.