Проблемы у Путина не исчезнут

В 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена. Так считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт, который работает в России.

Он отмечает, что в случае прекращения боевых действий. Конфликт между двумя странами просто будет заморожен, говорится в материале Sky News.

"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [кремлевский диктатор] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", — пишет журналист.

По словам журналиста, "переговоры кажутся неизбежными". Однако Россия, в свою очередь, будет при любом результате заявлять, что это для них победа.

"Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", — отметил Беннетт.

Однако даже в случае окончания войны проблемы у Путина не исчезнут. Вскоре ему придется бороться с экономическими проблемами, включая растущую инфляцию, курс падающего рубля и слабую производительность.

Ранее "Телеграф" писал, что издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, в котором также есть блок об отношениях России и Украины. А точнее, будет ли мир между этими странами.