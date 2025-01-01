Проблеми у Путіна не зникнуть

У 2025 році повномасштабна війна в Україні буде остаточно зупинена. Так важає кореспондент Sky News Івор Беннетт, який працює в Росії.

Він зазначає, що, у разі припинення бойових дій. Конфлікт між двома країнами просто буде заморожено, йдеться у матеріалі Sky News.

"Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки, щоб досягти мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поступитися територією, а [кремлівський диктатор] Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс", — пише журналіст.

За словами журналіста, "переговори здаються неминучими". Однак Росія, своєю чергою, за будь-якого результату заявлятиме, що це для них перемога.

"Я думаю, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ту річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Мета полягатиме в подвійному святкуванні", — зазначив Беннетт.

Однак навіть у разі закінчення війни, проблеми у Путіна не зникнуть. Незабаром йому доведеться боротися з економічними проблемами, включно зі зростаючою інфляцією, курсом рубля, що падає, і слабкою продуктивністю.

Раніше "Телеграф" писав, що видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, у якому також є блок про відносини Росії та України. А точніше, чи буде мир між цими країнами.