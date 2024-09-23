Редкие 5 копеек продают за 32 тысячи грн: в чем особенность этой монеты (фото)

Даже профан сразу поймет, что она особенная

Некоторые редкие украинские монеты можно продать значительно дороже их номинальной стоимости. Например, редкие 5 копеек 1992 года выпуска продают более, чем за 32 тысячи гривен.

Монету выставили на одной из популярных платформ для продаж. Продавец указал, что особенность монеты состоит в редком производственном браке. Он оценил ее в 32 470 гривен. Такие монеты — с поворотом одной стороны относительно другой, встречаются довольно редко и коллекционеры готовы платить за них немалые деньги.

Дело в том, что на этой пятикопеечной монете аверс перевернут по отношению к реверсу на 150 градусов. По словам продавца, она находится в хорошем состоянии, хранится в холдере.

Стоит отметить, что нумизматы готовы платить за редкие монеты значительно выше их номинальной стоимости. Например, на аукционе продаются монеты номиналом в 1 гривну, за которые просят до 1500 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал, что редкие 25 копеек продают почти за 25 тысяч гривен. Особенностей у этой монеты несколько, одна из главных — отсутствие насечек с боковой стороны.

Кроме того, мы писали, как распознать редкие монеты в своем кошельке. Обычные, на первый взгляд, копейки, можно продать за тысячи гривен.