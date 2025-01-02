Россияне имеют успех на Донбассе, аналитики фиксируют значительное продвижение врага (карты)

Российская армия имеет значительные потери на двух направлениях

Продолжается 1044-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 1 января, россияне снова продвинулись в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState. Как отметили аналитики, враг продвинулся в 6 населенных пунктах.

"У Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на вечер 1 января в Генштабе сообщили, что с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских кафиров сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленовки, Даченского и Нововасиловки. Тринадцать штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.

"По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 161 и ранили 143 оккупанта на данном направлении; уничтожили бронетранспортер и пять автомобилей, также нанесли повреждения трем единицам автомобильной техники и одной вражеской боевой бронированной машине ", — говорится в сообщении.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направления. В настоящее время суток насчитывается уже 18 боестолкновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово, в настоящее время идут четыре боестолкновения.

"Потери противника на данном направлении составили 86 оккупантов убитыми и ранеными; к тому же, уничтожены пять боевых бронированных машин и повреждена одна боевая машина пехоты захватчиков ", — отметили в Генштабе.

Какая ситуация в Курской области

На Курщине, где идет операция ВСУ, защитники отбили 32 атаки оккупантов, один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, а также совершил 202 артиллерийских обстрела.

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