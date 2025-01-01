Закончится ли война в 2025: Newsweek поделился прогнозами по Украине

Путин боится дальнейшего военного финансирования Украины

Эксперты не верят, что конфликт между Россией и Украиной будет окончательно разрешен, если мирное соглашение будет достигнуто в этом году. Большинство экспертов считают, что 2025 может стать годом прекращения активных боевых действий, но не окончанием войны.

Об этом пишут в Newsweek. Согласно прогнозам, после того, как Дональд Трамп вступит в должность 20 января, его администрация будет оказывать давление на обе стороны с целью поиска компромисса.

По данным журнала, Трамп пообещал закончить войну как можно быстрее, используя силовую тактику. Седмир Несторович, содиректор Центра геополитики и бизнеса СЦБИ, считает, что нежелание Трампа продолжать военную помощь Украине означает, что Киев будет вынужден вести переговоры:

"Мы видим возможность того, что Киев будет вынужден начать переговоры. Украина может получить поддержку НАТО, не являясь полноправным членом, а Россия может получить частичное снятие санкций", — сказал Аурелиан Корсон, профессор политологии ESSEC, считающий, что и Россия, и Украина могут быть открыты для мирных переговоров из-за страха перед дальнейшей эскалацией. Однако профессор Корсон добавляет, что даже если соглашение будет достигнуто, это будет "вооруженное прекращение огня", а не настоящий мир.

"Путин боится дальнейшего военного финансирования Украины, в то время, как Зеленский хочет избежать значительного сокращения американской помощи. В любом случае это будет вооруженное перемирие, а не окончание войны", — сказал Эдгар Беллоу из бизнес-школы NEOMA, отметив, что наиболее вероятным сценарием является замороженный конфликт с регулярными боевыми действиями и нерешенными территориальными спорами.

Юрий Боечко, генеральный директор благотворительного фонда "Надежда Украины", настроен менее оптимистично. По мнению Боечко, Россия вряд ли согласится на мирные переговоры: "Временный мир может занять несколько месяцев, но риск эскалации остается высоким.

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