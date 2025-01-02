Росіяни мають успіх на Донбасі, аналітики фіксують значне просування ворога (карти)

Російська армія має значні втрати на двох напрямках

Триває 1044-й день війни з Росією. Минулої доби, 1 січня, росіяни знову просунулись у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState. Як зауважили аналітики, ворог просунувся у 6 населених пунктах.

"Біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Станом на вечір 1 січня у Генштабі повідомили, що з початку доби відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки. Тринадцять штурмів позицій наших військ продовжуються дотепер.

"За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 161 та поранили 143 окупанти на даному напрямку; знищили бронетранспортер та п’ять автомобілів, також завдали пошкоджень трьом одиницям автомобільної техніки та одній ворожій бойовій броньованій машині", — йдеться у повідомленні.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 18 боєзіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового, на даний час точаться чотири боєзіткнення.

"Втрати противника на даному напрямку склали 86 окупантів вбитими та пораненими; до того ж, знищено п’ять бойових броньованих машин та пошкоджено одну бойову машину піхоти загарбників", — зауважили у Генштабі.

Яка ситуація у Курській області

На Курщині, де триває операція ЗСУ, захисники відбили 32 атаки окупантів, один бій триває. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’яти авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, а також здійснив 202 артилерійських обстріли.

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