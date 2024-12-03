Усиление ВСУ и стратегическое планирование: Умеров и Остин обсудили подготовку к новому заседанию "Рамштайна"

Министры обсудили стратегическое планирование на 2025 год и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Кроме того, обсуждались другие важные вопросы.

Об этом сам Умеров написал в Facebook. По его словам, подготовка к новому "Рамштайну" была самой главной темой для разговора.

"Особое внимание было уделено подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу. Наше общее видение – это безопасность, стабильность и справедливый мир для Украины и всего демократического мира", – написал он.

Кроме того, министры обсудили стратегическое планирование на 2025 год. Речь идет о поставках Украине важного вооружения, военной техники, а главное, об оснащении подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в воскресенье, 13 октября, стало известно, что запланированное заранее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") с участием лидеров стран не состоится. Причиной тому является то, что визит американского президента Джозефа Байдена в Европу сократили. Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планировал в четверг (17 октября) прибыть в Германию с визитом.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине – формату "Рамштайн". Однако из-за приближающегося урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату. "Телеграф" узнал у политолога Владимира Фесенко, почему на самом деле перенесли "Рамштайн ".