Зеленский анонсировал важные встречи касательно ПВО

Усиление ПВО необходимо для лучшей обороноспособности страны

Украина проведет ряд встреч с иностранными партнерами для того, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и защититься от российских ударов.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за первые три дня Нового 2025 года российские войска применили против украинских населенных пунктов более 300 ударных дронов, а также около 20 ракет, включая баллистические.

Зеленский напомнил, что Украине нужно постоянно пополнять запасы ракет для систем ПВО. Кроме того, Украина должна увеличить способность своих мобильных групп сбивать российские ракеты и дроны.

"Российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от Patriot до мобильных огневых групп", — заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые оказывают помощь.

"Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько Украине обошлась военная помощь от союзников в 2024 году.