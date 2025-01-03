Зеленский анонсировал важные встречи касательно ПВО
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Усиление ПВО необходимо для лучшей обороноспособности страны
Украина проведет ряд встреч с иностранными партнерами для того, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и защититься от российских ударов.
Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за первые три дня Нового 2025 года российские войска применили против украинских населенных пунктов более 300 ударных дронов, а также около 20 ракет, включая баллистические.
Зеленский напомнил, что Украине нужно постоянно пополнять запасы ракет для систем ПВО. Кроме того, Украина должна увеличить способность своих мобильных групп сбивать российские ракеты и дроны.
"Российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от Patriot до мобильных огневых групп", — заявил Владимир Зеленский.
Также президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые оказывают помощь.
"Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", — подчеркнул Зеленский.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько Украине обошлась военная помощь от союзников в 2024 году.