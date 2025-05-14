Жила с ним на работе и пережила покушение: что известно о жене Буданова и как она выглядит
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Познакомилась пара перед началом Евромайдана
Глава украинской разведки Кирилл Буданов, который был трижды ранен и неоднократно становился мишенью России, давно в браке, но старается не распространяться о личной жизни. Его жену зовут Марианна, но женщина редко появляется на публике и сознательно ограничила свой круг общения.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Кирилла Буданова и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их истории любви.
Личная жизнь Кирилла Буданова
О главном разведчике Украины в открытом доступе мало информации, но известно, что ряды холостяков Кирилл Буданов покинул давно. При чем, брак с Марианной для него второй по счету.
В интервью Наталье Мосейчук он рассказал, что впервые женился в 2009 году, когда только начинал свою карьеру. Но не стал уточнять, ни как зовут его первую супруги, ни сколько лет они прожили вместе.
Второй раз Кирилл Буданов пошел под венец в 2013 году. С Марианной они познакомились за несколько месяцев до начала Евромайдана. И на тот момент женщина понимала, что с возлюбленным ее жизнь не будет спокойным. Однако Марианна оказалась для главного разведчика Украины надежным тылом, поскольку ее не испугали эти сложности. В браке пара уже 12 лет, но есть ли у них дети — неизвестно.
Как выглядит Марианна Буданова и что о ней известно
Супруга главы украинской разведки Марианна родилась в 1993 году в селе Ставище (Киевская область). Женщина имеет образование психолога. С 2015 по 2017 годы Марианна активно занималась волонтерством в Главном военном госпитале Киева, где после ранения проходил лечение ее муж.
А в 2020 году Марианна начала шаги в политической карьере. Жена Буданова баллотировалась в депутаты Киевского городского совета 9-го созыва от партии "Удар", но не прошла по результатам голосования. Однако впоследствии начала работать советницей мэра Киева по предотвращению коррупции.
Также известно, что Марианна является офицером полиции и преподает психологию в академии МВД. А еще жена Буданова ездила на первый обмен пленными вместо своего мужа. И ей успешно удалось провести операцию, россияне ничего не заподозрили.
В интервью ELLE за 2022 год Марианна рассказала, что Буданов сообщил ей о готовящемся нападении России вечером 23 февраля, но она приняла твердое решение оставаться в стране и быть рядом с мужем.
"Сказать, что готовились как-то особенно, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на время. С тем и уехали. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель", — рассказала жена главы разведи Украины.
В начале войны Марианна была с мужем 24/7 и жила с ним в рабочем кабинете. Паники она не испытывала, поскольку была готова к разным поворотам событий и научилась контролировать свои эмоции еще когда Кирилл Буданов ездил в АТО.
Но при этом, женщина ведет закрытый образ жизни и сознательно ограничила круг общения, чтобы оградить друзей и родных от опасности. Заняв должность главы украинской разведки Кирилл Буданов и его семья стали едва ли не главной мишенью для россиян.
"После всех пережитых покушений на нашу семью, на моего мужа, на меня мы иначе принимаем каждый день своей жизни. В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе", — подчеркнула Марианна.
Отметим, что в ноябре 2023 года жену Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, и она оказалась в больнице. Состояние Марианны было стабильным, но женщине потребовалось пройти курс лечения.
Анализы показали, что в организм Марианны попал мышьяк и ртуть. Факт ее отравления вскоре подтвердили в Главном управлении разведки Украины (ГУР). Кроме нее пострадали еще несколько сотрудников военной структуры.
Позже в интервью Liberation Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто стоит за покушением на его супругу, заявив про ответные действия на российской территории. Расследование по этому делу еще продолжается. В апреле 2025 года американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила, что Марианна Буданова в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления.
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