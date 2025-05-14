Жила с ним на работе и пережила покушение: что известно о жене Буданова и как она выглядит

Познакомилась пара перед началом Евромайдана

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, который был трижды ранен и неоднократно становился мишенью России, давно в браке, но старается не распространяться о личной жизни. Его жену зовут Марианна, но женщина редко появляется на публике и сознательно ограничила свой круг общения.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Кирилла Буданова и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их истории любви.

Личная жизнь Кирилла Буданова

О главном разведчике Украины в открытом доступе мало информации, но известно, что ряды холостяков Кирилл Буданов покинул давно. При чем, брак с Марианной для него второй по счету.

В интервью Наталье Мосейчук он рассказал, что впервые женился в 2009 году, когда только начинал свою карьеру. Но не стал уточнять, ни как зовут его первую супруги, ни сколько лет они прожили вместе.

Кирилл Буданов женат второй раз

Второй раз Кирилл Буданов пошел под венец в 2013 году. С Марианной они познакомились за несколько месяцев до начала Евромайдана. И на тот момент женщина понимала, что с возлюбленным ее жизнь не будет спокойным. Однако Марианна оказалась для главного разведчика Украины надежным тылом, поскольку ее не испугали эти сложности. В браке пара уже 12 лет, но есть ли у них дети — неизвестно.

Кирилл Буданов с женой Марианной

Как выглядит Марианна Буданова и что о ней известно

Супруга главы украинской разведки Марианна родилась в 1993 году в селе Ставище (Киевская область). Женщина имеет образование психолога. С 2015 по 2017 годы Марианна активно занималась волонтерством в Главном военном госпитале Киева, где после ранения проходил лечение ее муж.

Как выглядит жена Кирилла Буданова

А в 2020 году Марианна начала шаги в политической карьере. Жена Буданова баллотировалась в депутаты Киевского городского совета 9-го созыва от партии "Удар", но не прошла по результатам голосования. Однако впоследствии начала работать советницей мэра Киева по предотвращению коррупции.

Марианна Буданова

Также известно, что Марианна является офицером полиции и преподает психологию в академии МВД. А еще жена Буданова ездила на первый обмен пленными вместо своего мужа. И ей успешно удалось провести операцию, россияне ничего не заподозрили.

В интервью ELLE за 2022 год Марианна рассказала, что Буданов сообщил ей о готовящемся нападении России вечером 23 февраля, но она приняла твердое решение оставаться в стране и быть рядом с мужем.

"Сказать, что готовились как-то особенно, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на время. С тем и уехали. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель", — рассказала жена главы разведи Украины.

В начале войны Марианна была с мужем 24/7 и жила с ним в рабочем кабинете. Паники она не испытывала, поскольку была готова к разным поворотам событий и научилась контролировать свои эмоции еще когда Кирилл Буданов ездил в АТО.

Жена Буданова в начале войны жила с ним на работе

Но при этом, женщина ведет закрытый образ жизни и сознательно ограничила круг общения, чтобы оградить друзей и родных от опасности. Заняв должность главы украинской разведки Кирилл Буданов и его семья стали едва ли не главной мишенью для россиян.

"После всех пережитых покушений на нашу семью, на моего мужа, на меня мы иначе принимаем каждый день своей жизни. В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе", — подчеркнула Марианна.

Отметим, что в ноябре 2023 года жену Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, и она оказалась в больнице. Состояние Марианны было стабильным, но женщине потребовалось пройти курс лечения.

Жену Буданова отравили тяжелыми металлами

Анализы показали, что в организм Марианны попал мышьяк и ртуть. Факт ее отравления вскоре подтвердили в Главном управлении разведки Украины (ГУР). Кроме нее пострадали еще несколько сотрудников военной структуры.

Позже в интервью Liberation Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто стоит за покушением на его супругу, заявив про ответные действия на российской территории. Расследование по этому делу еще продолжается. В апреле 2025 года американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила, что Марианна Буданова в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления.

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