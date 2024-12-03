"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов: какие отменят и новый график

Украинцы смогут воспользоваться альтернативными рейсами

"Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов на декабрь и январь. Вместо них будут альтернативные маршруты, которые помогут добраться до пункта назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что скорректировать расписание пришлось по техническим причинам.

Так, в этот период не будут курсировать:

Поезд № 8/7 Одесса – Харьков;

Поезд № 148/147 Одесса – Киев;

Поезд № 774/773 Киев – Шостка.

"Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому уже позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", — говорится в сообщении.

Тем временем украинцы могут воспользоваться альтернативными рейсами:

Киев – Одесса: поезда №105/106 и №763/764;

Харьков – Одесса: поезд №059/060;

Киев – Шостка: поезда №786/785 и №788/787.

Для жителей Полтавы:

В Одессу: сначала в Киев нужно добраться поездом Интерсити+ №723 Харьков – Киев или поездами №15 Харьков – Ясиня, №17 Харьков – Ужгород, №711 Краматорск – Киев или №129 Полтава – Ужгород. Далее из Киева в Одессу на поезде №105 Киев – Одесса.

Обратно: поезд №106 Одесса – Киев, а затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев – Харьков.

Для жителей Кременчуга:

Через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг – Ужгород в Киев, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев – Одесса.

В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса – Киев, а затем региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс:

В Одессу: поездом №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск в Киев, а затем поездом №105 Киев – Одесса.

Обратно: аналогичный маршрут.

Отмечается, что продажа билетов открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед Новым Годом "Укрзализныця" отменит ряд поездов.