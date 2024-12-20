Есть несколько критериев: как ФЛП получить бронь от мобилизации

Нужно иметь соответствующий уровень зарплаты

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) могут получить бронь от мобилизации. Но при условии, что их деятельность признана критически важной для государства.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН. Он объясняет, как работает механизм бронирования и каким критериям нужно соответствовать.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 22 ноября, ключевыми критериями для бронирования являются:

Статус критически важного предприятия . ФЛП должна работать в таких отраслях, как энергетика, транспорт, медицина, оборонная промышленность и т.д.

. ФЛП должна работать в таких отраслях, как энергетика, транспорт, медицина, оборонная промышленность и т.д. Уровень зарплаты. Минимальный уровень зарплаты на предприятии, которое может получить статус критически важного, составляет 20 тысяч гривен.

Процедура получения статуса

ФЛП должен обратиться в профильное министерство, отвечающее за его сферу деятельности, и предоставить пакет документов. Среди необходимых справок:

описание деятельности предприятия;

данные об оборонных контрактах или сотрудничестве с воинскими частями;

документы, подтверждающие вклад предприятия в критические сферы экономики.

В качестве примера Франчук привел ФЛП, которые занимаются ремонтом военной техники . Если военная часть подтвердит такое сотрудничество, предприниматель может получить бронирование через Минобороны.

"Военная часть может подтвердить, что он ей помогает, и предпринимателю нужно будет предоставить собранные документы для бронирования в Минобороны. Кроме того, должно быть соблюдено требование о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь бронь, — то есть зарплата должна превышать 20 тыс. гривен ", — отметил юрист.

Франчук рассказал, что если ФЛП имеет сотрудников, то при условии получения статуса критически важного предприятия сможет забронировать 50% сотрудников.

Юрист объяснил, как ФЛП забронировать работника правильно:

подать список сотрудников, отобранных для бронирования, в Минобороны;

предоставить списки на "бронь" через портал "Дия".

"Министерство обороны должно передать согласованный список на утверждение в Генштаб ВСУ. В случае принятия решения о бронировании, ФЛП получит справку. Действовать такая "бронь" может в течение шести месяцев с возможностью дальнейшего продления", — отметил Франчук.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если "Резерв+" не подтягивает бронь от мобилизации. Юрист объяснил, что это распространенная проблема, и волноваться не стоит.