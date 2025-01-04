Требовала репрессировать самого Хрущова: история киевлянки, написавшей 8000 доносов в СССР

Сталин превратил доносчицу едва ли не в национального героя

В советскую эпоху, особенно в 1930-е годы, доносительство стало одним из самых распространенных явлений, которое оказало значительное влияние на жизнь миллионов людей. В условиях жесткой классовой борьбы и постоянной угрозы со стороны "врагов народа", простые граждане часто становились активными участниками репрессивной системы.

Это наглядно демонстрирует история Полины Николаенко. "Бдительного товарища" вспоминал в своих мемуарах сам Хрущев.

Происхождение и образование

Полина Николаенко родилась и выросла в Киеве, где стала аспиранткой Института истории. В это время страна переживала сложные изменения, и классовая борьба обострялась с каждым днем. В условиях повышенной подозрительности к окружающим, Николаенко проявила необычайную активность в выявлении "врагов народа".

Полина вступила в ВКП(б) по зову сердца и вскоре проявила свою бдительность. Она написала докладную записку о предполагаемой краже экспонатов в краеведческом музее, однако её сигнал был проигнорирован директором. Вдохновленная статьей в газете "Ленинградская правда", где призывали граждан сообщать о подозрительных соседях, она решила действовать более решительно. Следующий донос был направлен непосредственно в НКВД, что привело к её исключению из партии.

Доносы как способ жизни

После исключения из партии Николаенко не сдалась. Она обратилась к Иосифу Сталину с жалобой на подлог со стороны местных партийных органов. Это обращение привлекло внимание высокопоставленных чиновников, и вскоре ей вернули партбилет. Сталин публично поддержал её действия на пленуме ЦК, что сделало Николаенко практически национальным героем.

В 1936 году Николаенко написала около 8000 доносов, что делает её одной из самых продуктивных "бдительных граждан" своего времени. Каждый её взгляд на окружающих становился поводом для доноса: сослуживцы, соседи и даже знакомые попадали под её прицел. Она не стеснялась сообщать о подозрительных действиях, даже если это касалось пожилых большевиков или коллег по работе.

Её доносы привлекли внимание высокопоставленных чиновников. На одном из партийных пленумов Сталин даже упомянул её как пример "маленького человека", который борется с врагами партии. Однако такая слава имела свои последствия: она стала символом массового доносительства, что привело к дальнейшему разрастанию репрессий.

Последствия доносительства

История Николаенко — это не только пример индивидуальной активности, но и отражение масштабов трагедии, которую приносило доносительство. Тысячи людей страдали от необоснованных обвинений и репрессий. Многие были арестованы, отправлены в лагеря или расстреляны на основании анонимных доносов.

Несмотря на популярность, карьера Николаенко закончилась неожиданно. После того как она написала донос на Никиту Хрущева, обвинив в том, что он покрывает врагов народа и украинских националистов.

Хрущев встретился с Полиной и пришел к выводу о её психическом неблагополучии. После чего добился её удаления из Киева. Дальнейшая судьба Николаенко неизвестна, ее следы затерялись в Ташкент.

История Полины Николаенко служит важным напоминанием о том, как страх и подозрительность могут превратить обычных людей в инструмент репрессий. Доносительство стало катализатором массовых нарушений прав человека в СССР. Важно помнить о таких примерах, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как советская власть уничтожала украинскую интеллигенцию в 1934 году. Сфабрикованное дело стало частью массовых репрессий, начавшихся после убийства советского партийного деятеля Сергея Кирова.