Військовий облік 17-річних: про які деталі та нюанси потрібно знати

Юнакам, які стають на облік, проходити ВЛК не потрібно

Українці, яким у 2025 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників. Для цього необхідно особисто відвідати ТЦК і СП, але є деякі важливі нюанси.

При цьому за невчасне взяття на облік передбачено адміністративну відповідальність — штраф становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Хлопці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, мають звернутися до ТЦК та СП для постановки на військовий облік призовників. Для цього потрібно особисто прибути до ТЦК у своєму населеному пункті та подати необхідні документи.

Щоб перевірити, у якому ТЦК ви перебуваєте на обліку, потрібно авторизуватись у додатку "Резерв+". Потім зателефонуйте своєму ТЦК і дізнайтеся, чи вам необхідно приносити додаткові документи.

Постановка на військовий облік 17-річних не пов’язана з мобілізацією, оскільки мобілізують в Україні лише чоловіків, які досягли 25-річного віку.

Варто зазначити, що юнакам, які стають на облік, проходити ВЛК не потрібно. Винятком є призовники віком до 18 років, які мають інвалідність. Вони мають надати на розгляд ВЛК районного чи міського ТЦК документ, що підтверджує наявність захворювання.

При цьому деяким юнакам не доведеться йти до ТЦК, щоб стати призовником. Це стосується тих 17-25 літніх хлопців, які звертатимуться до міграційної служби, щоб оформити український чи закордонний паспорт. Їхні дані "підтягнуться" до реєстру "Оберіг" автоматично.

Ця ініціатива реалізована відповідно до Постанови №932, яка передбачає інтеграцію реєстру "Оберіг" з Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних Сил до досягнення відповідного віку. Проте юристи звертають увагу на те, що громадяни цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

Чоловіки до 25 років вважаються призовниками. Проте громадян цього віку можуть мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов’язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії у мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на облік у ТЦК та які документи для цього потрібні. Для взяття на військовий облік необхідні: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП; свідоцтво про народження та інші документи.