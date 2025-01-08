Украина готова помочь Молдове обогреть Приднестровье

Украина готова помочь Молдове решить энергетический кризис

Украина готова помочь властям Молдовы решить энергетический кризис в Приднестровье. Для этого Киев готов поставить уголь.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, он 8 января провел разговор с президентом Молдовы Маей Санду.

"Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, – это попытка России манипулировать энергоресурсами против власти в Молдове. Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем", — сказал он.

Глава государства добавил, что сейчас соседней стране надо сохранить стабильность и позволить спокойно жить и работать, чтобы преодолеть бедность и вместе двигаться в ЕС.

Стоит отметить, что российская компания "Газпром" в конце декабря сообщила, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдову. Так как в РФ считают, что "Молдовагаз" не может выполнять финансовые обязательства по действующему контракту. Россияне требуют от Молдовы платить долг за газ своего анклава. В свою очередь Кишинев не признает долг Тирасполя (Москва требует 709 млн долларов) и не планирует его выплачивать.

Поскольку жители Приднестровья, подконтрольного Москве анклава на территории Молдовы, не имели альтернативного источника энергии, то в один момент там остановилась промышленность, а в домах пропало тепло. Спустя пару дней там также начались веерные отключения электричества.