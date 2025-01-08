Сторонники Порошенко и Зеленского покажутся "цветочками". Кто и почему станет фанатом Залужного

Соперники уже опасаются электорат "Железного генерала"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не подтвердил намерение выдвигать свою кандидатуру на вероятных выборах президента, однако политические соперники экс-главнокомандующего ВСУ уже опасаются его сторонников.

Об этом "Телеграфу" рассказали в окружении пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко. Там говорят, что "Железный генерал" уже стал мифом и иконой.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не) готовится к выборам".

— Это такой украинский дядька, с которым ассоциируют себя простые украинцы. Для украинской женщины Залужный это ее муж, особенно если он военный. Не бизнесмен, не миллионер, а простой человек. Залужного воспринимают как своего.

Вам порохоботы и зеботы будут казаться "цветочками" по сравнению со сторонниками главнокомандующего. Они будут стоять за него и требовать не трогать генерала, — говорит член команды Порошенко.

Напомним, что "Телеграф" со ссылкой на свои источники в "Слуге народа" писал: в президентской партии открестились от подготовки к выборам и заявили, что они невозможны, пока в стране продолжается военное положение.

Мы также писали, что Залужный впервые прокомментировал свои политические амбиции и назвал "Телеграфу" одно условие.