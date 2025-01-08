Пост президента – не приоритет? На какую должность согласен Порошенко

"Евросолидарность" не хочет объединяться с "Ударом" Кличко и разумковцами

Пока лидеры народных симпатий — действующий президент Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный — будут бороться за пост главы государства, эпицентром событий могут стать выборы в Верховную Раду. По предварительным подсчетам, в бой за депутатские мандаты могут устремиться до 10 известных партий. Одна из них — политсила пятого президента (2014-2019) Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Как пояснили "Телеграфу" в партии, их основная цель — парламент, а на президентские выборы они ставку делать не будут. Хотя сам Петр Алексеевич хотел бы снова испытать судьбу.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не) готовится к выборам".

До выборов в ВР планируют обновить список, добавить новые лица, военных. Планы амбициозные — получить 70-100 мандатов. С кем-то объединяться не хотят. Даже с Виталием Кличко. В "ЕС" уверяют, что у его партии "Удар" нет никаких шансов на парламентских выборах. Да и сам Кличко не планирует покидать теплое кресло мэра.

Впрочем, после назначения Тимура Ткаченко новым главой Киевской городской военной администрации у Кличко могут начаться серьезные проблемы. Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец назвал это "исключительно политическим назначением", подчеркнув, что у власти уже начались выборы.

Кроме этого, соратники Порошенко не намерены идти бок-о-бок с экс-спикером и бывшим членом команды Зеленского Дмитрием Разумковым. И это несмотря на то, что Разумков является постоянным гостем на каналах Порошенко, а в парламенте они совместно критикуют Банковую.

В "Евросолидарности" уверяют, что они не являются друг другом конкурентами. Поэтому предоставление информационных площадок Разумкову не окажет негативного влияния на рейтинги команды Порошенко. При этом у Порошенко не исключают, что в предстоящем созыве парламента смогут договориться о кресле премьера для пятого президента.

Напомним, у Порошенко объяснили "Телеграфу", почему опасаются сторонников Залужного.