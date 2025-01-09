Никогда не говорите так: как назвать "хулигана" и "дебошира" на украинском

Есть 9 слов, которые могут их заменить

Все больше украинцев сознательно переходят на язык, однако часто сталкиваются с трудностями при поиске удельных соответствий для привычных русских слов. К примеру, вместо заимствованных слов "дебошир" и "хулиган" можно говорить красивые, колоритные украинские слова.

Учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, как правильно называть таких людей. По его словам, их действительно часто употребляют говорящие, хотя они и приблуды.

"Дебошира" мы позаимствовали из французского языка, а "хулигана" – из английского. Но в нашем языке есть свои слова, которыми называют дерзких людей, нарушающих общественный порядок. И они не менее колоритны", — говорит Александр Авраменко.

Бешкетник — той, хто робить, зчиняє бешкет; учасник, призвідник бешкету.

Бешкетники свистіли пронизливо й неприємно (Ільч., Серце жде, 1939, 147);

Впіймати бешкетника не вдалось (Донч., VI, 1957, 146);

А также есть другие слова: шибеник, розбишака, задирака, заводіяка, шалапут, шибайголова, халамидник, паливода.

Все эти слова – синонимы. Однако каждое из них имеет свои оттенки в значении.

Вообще, языковые знатоки советуют отдавать предпочтение удельным украинским словам. А вот заимствованы употреблять только при крайней необходимости.

"И хоть шалапут и паливода – наши родные слова, однако пусть поводов их употреблять в нашей жизни будет меньше", — подытожил языковед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как корректно называть родных, но не по крови, родителям и детям.