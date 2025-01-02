Разрушенная стела и активные бои у Покровска. Что сейчас происходит в городе (карта)

Россияне не идут в лобовой штурм

Армия России продолжает наступать на Донетчине, пытаясь захватить Покровск. Однако оккупанты это делают через соседние населенные пункты.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в телемарафоне "Єдині новини". По его словам, Покровское направление пока самое горячее, только за минувшие сутки возле города ВСУ остановили 38 штурмовых и наступательных действий россиян.

"Он остается таким (горячим — Ред.) последние несколько недель. Соседние с ним направления, как Кураховский и Времевский тоже остаются очень горячими. Городских боев в городе (Покровск — ред.) нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются захватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы – ред.) и бить дальше так, чтобы обойти город», — говорит военный.

Отметим, что расстояние от линии фронта до Покровска составляет менее 2,5 км, а до границ Днепропетровской области – 7,5 км.

Военный добавляет, что особую роль в этом играет активное действие БПЛА и другой техники, которые россияне сосредоточили возле Покровска.

На вопрос корреспондента о стремлении врага взять в полуокружение Покровск с юга, Трегубов ответил, что город достаточно велик и укреплен. Именно поэтому россияне не идут в лобовой штурм. В то же время часть группировок оккупантов увязла в городских боях на ряде других направлений, в частности во Временном Яру и Курахово.

"На бои в Покровске враг сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки", — добавил Трегубов.

Добавим, что 2 января была разрушена стела на въезде в Покровск, сообщает военный 68 бригады Павел Вышебаба.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", — написал военный.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Покровска, к которому приближается враг, удивили планам на 2025 год.