У Трампа карт-бланш, но… Чего ждать Украине от нового Конгресса США

У республиканской партии большинство в Конгрессе, но не все так просто.

В январе приступил к работе 119-й созыв Конгресса США — федерального законодательного органа Штатов. Контроль над обеими палатами Конгресса – Палатой представителей и Сенатом – получила Республиканская партия, что обеспечивает избранному президенту Дональду Трампу основу для реализации предвыборных обещаний.

Но сохранится ли двухпартийная поддержка Украины со стороны американских конгрессменов — анализирует "Телеграф".

Почему Конгресс США важен

От него напрямую зависит будущая поддержка Украины со стороны США. Напомним, в 2024 году законопроект о дополнительной помощи для Киева на $61 млрд стал заложником внутриполитических баталий и был проголосован Палатой представителей после семи месяцев задержек.

Из-за застопоренных пакетов военной помощи ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов, что в то время значительно усложняло противостояние "мясным атакам" армии РФ. В феврале 2024 года военным пришлось отступить из Авдеевки в Донецкой области, что в конце концов открыло россиянам возможность для наступления на Покровскую агломерацию.

Впрочем, до сих пор не все средства упомянутого финансирования были использованы. В администрации Джо Байдена обещали, что будут одобрять пакеты помощи до конца каденции действующей администрации. Так, в последние дни прошлого года Пентагон объявил о новом пакете на почти $2,5 млрд, который предусматривает как немедленные возможности для использования на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения.

Но все равно остается значительный объем средств, которые Байден до сих пор не использовал. Речь идет о программе президентских полномочий (PDA), позволяющей Вашингтону отправлять Киеву вооружение немедленно и напрямую со складов. Если действующая администрация не успеет использовать около $4,3 млрд до 20 января, они перейдут в "наследство" Дональду Трампу. Как будет использовать их он — сложно спрогнозировать.

Кроме того, на 2025 год заложено 300 миллионов долларов на "Инициативу поддержки Украины в сфере безопасности". По такому механизму средства в основном тратятся на закупку нового оружия и остаются в США — в вопросе объемов и сроков все зависит от того, что есть на складах американских производителей.

Впрочем, вернемся к роли Конгресса. Чтобы Украина получила ту или иную дополнительную помощь в дальнейшем, потребуется одобрение финансирования конгрессменами. И здесь все будет зависеть от настроений Трампа, за которыми последует большинство республиканцев. К примеру, спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже пообещал "взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего [Трампа]" в украинском вопросе.

В прошлом соратники политика сетовали, что невозможно "бесконечно поддерживать" Украину, а он сам называл президента Украины Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории", который каждый раз уезжает из Штатов "с 60 миллиардами долларов". В интервью СМИ Дональд Трамп открыто предположил, что Украина при его президентстве будет получать меньше помощи.

По прогнозам украинских чиновников, у Украины есть оружие и финансирование, чтобы держать оборону "по крайней мере в течение первой половины 2025 года". Очевидно, что справиться без стабильной поддержки Штатов как ключевого союзника нам в дальнейшем будет очень сложно. Владимир Зеленский отмечал, что будущие решения Конгресса "могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и продолжительного мира".

Новый состав Палаты представителей

В Палате представителей республиканцы сохранили большинство и имеют преимущество в 219 мест против 215 у демократов. Впрочем, это самое незначительное численное преимущество республиканского большинства за последние 100 лет.

Майк Джонсон. Фото: Getty Images

И партия уже столкнулась с первым "испытанием на единство" во время голосования за переизбрание Майка Джонсона в должности спикера Палаты представителей. Его кандидатуру одобрили со второго раза после прямого лоббирования со стороны Трампа, который якобы звонил по телефону республиканцам, чтобы убедить их поддержать Джонсона.

Упорный консерватор, юрист по специальности Майк Джонсон давно входит в близкое окружение избранного президента США. Он был представителем группы защиты Трампа на слушаниях о его импичменте в 2019 году. Когда республиканец проиграл выборы в 2020 году, Майк Джонсон составил петицию в Верховный суд с требованием отменить результаты волеизъявления, ведь был убежден в несправедливости.

Во время вышеупомянутого голосования за финансирование для Украины Джонсон чуть не потерял должность, объединившись с демократами и выступив против радикального MAGA-крыла собственной партии.

"Решение Джонсона рискнуть постом спикера, чтобы протолкнуть через Палату представителей законопроект о помощи… стало кульминацией его чрезвычайной личной и политической эволюции", — утверждало издание The New York Times.

"История судит нас за то, что мы делаем, — сказал он тогда журналистам. — Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистическое решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление военной помощи Украине сейчас критически важно".

В настоящее время Джонсон имеет полную поддержку избранного президента США. Трамп описывал его как "хорошего, трудолюбивого, религиозного человека", добавив, что конгрессмен-республиканец из Луизианы "сделает правильные вещи".

Джонсон — среди тех, кто верит, что Трампу удастся быстро "положить конец" войне в Украине, и что необходимости в одобрении дальнейшей помощи Киеву не будет.

Что касается других назначений в Палате, то лидером республиканского большинства переизбран Стивен Скэлис, представитель Луизианы. В 2022 году он выражал обеспокоенность по поводу прозрачности использования денег американских налогоплательщиков в Украине.

"Есть обеспокоенность, что деньги не идут туда, куда должны. Любые средства налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, должны подлежать проверке", — говорил Скэлис. Впрочем, в 2024 году политик все же поддержал выделение дополнительных средств для Украины.

Демократы также переизбрали своего партийного лидера — конгрессмена от Нью-Йорка Хакима Джеффриса.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт — не просто нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — говорил в свое время Джеффрис.

Отдельно внимание следует обратить на руководство комитетов Палаты представителей, отвечающих за рассмотрение законопроектов и вопросов в рамках своей юрисдикции. Так, комитет по иностранным делам вместо Майкла Маккола возглавил конгрессмен-республиканец от Флориды Брайан Маст.

Брайан Маст. Фото: Гарвард

Он более 12 лет прослужил в армии США, получил "Пурпурное сердце" и другие знаки отличия.

"Одним из ключевых полномочий главы комитета является пересмотр продаж американского оружия иностранным государствам и возможность налагать вето на такие соглашения…

К основным вопросам, стоящим перед председателем комитета, относятся усилия Трампа по установлению перемирия между Россией и Украиной; поддержка Израиля и освобождение американских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа в секторе Газа; шокирующее утранение сирийского президента Башара Асада от власти и противодействие угрозам Китая относительно интересов безопасности США", — пишет The Hill.

Примечательно, что в апреле 2024 года Маст голосовал против законопроекта о дополнительных финансах для Украины, аргументировав это так: "У Европы есть все необходимые средства для обеспечения выживания Киева, если она откроет свои кошельки настолько, насколько ожидает от Америки".

"27 стран-членов ЕС имеют совокупный ВВП в размере около 20 триллионов долларов, по сравнению с только 2 триллионами долларов в России. Так что дело не в том, что у Европы нет денег для Украины.

Европа же решает тратить свои средства на роскошные социальные программы и климатические инициативы", — подчеркивал Маст, прибегая к критике Германии, Франции и Италии.

Похожего мнения придерживается и сам Трамп, который уже оказывает давление на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине.

Комитет по делам вооруженных сил и дальше будет возглавлять конгрессмен-республиканец от Алабамы Майк Роджерс, который недавно посетил Киев в составе двухпартийной делегации, чтобы услышать о возможностях украинского оборонно-промышленного комплекса и направлениях, где США могут помочь.

Роджерс адвокатировал дополнительное финансирование для Киева прошлой весной. Политик отмечал, что США тратят меньший процент своего ВВП на помощь украинцам, чем другие страны НАТО, и что другие страны-союзники действительно выполняют свои обязательства.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы наказать Путина за его отвратительные поступки в Украине", — призвал конгрессмен в первые месяцы полномасштабной войны.

В должности главы комитета разведки остается Майк Тернер. Во время посещения украинской столицы летом Тернер обещал.что США продолжат поддержку Украины, несмотря на "политические ветры".

"Позвольте мне сказать вам, что, по моему мнению, важно понять людям. Трамп во время своего пребывания на посту президента был первым, кто предоставил летальное оружие Украине, отменив запрет администрации Обамы", — напоминал тогда конгрессмен.

И Тернер, и Роджерс были среди тех, кто последовательно призывал Джо Байден снять ограничения на удары вглубь РФ американскими ракетами ATACMS.

В целом, свои места в Палате представителей сохранили как откровенно антиукраинские политики типа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, так и проукраинские конгрессмены как республиканец Чак Эдвардс. Так сказать, баланс сил.

Майк Роджерс во время встречи с украинской делегацией. Фото: Офис президента

Обновленный состав Сената

Республиканцы получили контроль над Сенатом и обеспечили себе 53 места. Демократы и независимые конгрессмены получили 47 места.

Главой Сената, согласно закону, становится вице-президент Джей Ди Вэнс. Он будет иметь право решающего голоса, которое может использовать, если голоса сенаторов разделятся поровну. Правило Сената требует, чтобы 60 из 100 членов палаты согласились на принятие законодательных инициатив. Но поскольку ни одна из партий не достигала большинства в 60 мест с 1979 года, решение вице-президента ставит точку в спорных вопросах. К примеру, Камала Харрис во время свого вице-президентства использовала право решающего голоса 33 раза.

Лидером республиканского большинства избран сенатор от Южной Дакоты Джон Тун.

"Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые для победы над россиянами. Если мы не будем отправлять им американское оружие, [россияне] победят в Украине и вторгнутся в страну НАТО, тогда мы будем отправлять американских сыновей и дочерей… И я гораздо больше предпочел бы отправлять оружие, боеприпасы и подобное и разрешить украинцам, которые очень успешно ведут борьбу с россиянами, выиграть эту битву", — говорил Тун весной 2024 года.

Лидером демократов в Сенате остался сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, у которого, кстати, есть украинские корни. Шумер известен как ярый адвокат поддержки Украины со стороны Штатов. Сенатор активно оказывал давление на спикера Джонсона и республиканцев, когда те отказывались поддержать выделение средств для Киева.

Джон Тун и Чак Шумер. Фото: Fox News

"Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, если бы увидел, как его собственная партия дала Путину прокатиться по Европе", — говорил сенатор.

"В борьбе между свободой и автократией Америка всегда будет стоять на стороне свободы", — заключал Шумер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре.

Впереди у Сената США сложные голосования за министров и чиновников в новом правительстве Дональда Трампа. Учитывая первоначальную критику в адрес избранных кандидатов, путь к утверждению может быть непростым.

"Сенат должен одобрить около 1 200 назначений в администрации нового президента, однако некоторые из них будут сопровождаться напряженными слушаниями… Сначала кандидаты выступят перед сенатским комитетом и будут отвечать на вопросы, после чего голосование состоится в полном составе Сената.

Среди кандидатов – избранный Трампом министр обороны Пит Хегсет, отрицающий обвинения в сексуальных домаганиях в 2017 году, а также кандидат на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный своей скептической позицией по вакцинам и распространением дезинформации", — анонсирует BBC.

Среди прочего Сенат должен одобрить кандидатуру Государственного секретаря Марка Рубио, который будет напрямую отвечать за внешнюю политику администрации 47-го президента США, в том числе в отношении Украины. Рубио может быть утвержден в должности уже 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа.

В дальнейшем у президента и его союзников в Конгрессе будет по меньшей мере два года для принятия законодательных инициатив, которые "сделают Америку величественной снова", и будут способствовать, надеемся, справедливому "миру через силу".