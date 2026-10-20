Россия оставила целый город под Львовом без света и воды: почему Новояворивск не дает ей покоя (карта)

Рассказываем, что беспокоит врага в этих краях

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Во вторник, 20 октября, в результате атаки россиян Новояворивск Львовской области остался без света и воды. Местные жители разбирают остатки воды в магазинах.

"Телеграф" решил рассказать, когда по Новояворивску наносили удары раньше и чем важен город.

О попадании российского дрона по объекту критической инфраструктуры городской голова Владимир Мацелюх сообщил в 14:30.

Позже он добавил, что из-за атаки без света остались 30 тысяч жителей, а водоснабжение полностью отсутствует.

В местных соцсетях появились фото, как в Новояворивске люди начали сметать воду из магазинов.

Остатки воды в магазинах. Фото: Соцсети

По последней информации, насосы на резервном питании будут подавать воду по часам.

Чем важен город

Новояворивск Львовской области расположен примерно в 35 км к западу от областного центра. Его основали в 1965 году в качестве поселка Янтарное для работников горно-химического комбината "Сера". В 1969 году поселок переименовали в Новояворовское, в 1986-м он получил статус города, а в 2008-м — современное название.

По состоянию на начало 2020 года здесь проживало около 31,2 тысячи человек.

Отдельное военное значение имеет Яворивский полигон вблизи города, где расположен Международный центр миротворчества и безопасности. До полномасштабного вторжения там проводилась подготовка украинских военных и международные учения, в частности Rapid Trident с участием стран НАТО.

В 2022 году россияне несколько раз атаковали Яворивский полигон и Новояворивскую общину:

13 марта 2022 года произошел массированный ракетный удар по Яворивскому полигону. Россия выпустила более 30 ракет, часть сбила ПВО. По более поздним данным, которые приводит "Суспільне", погибли более 60 человек, еще более 160 получили травмы.

15 мая 2022 года ракеты снова ударили по Яворивскому полигону – в 15 км от границы с Польшей. По сообщению Львовской ОВА, погибших и пострадавших не было.

17 мая 2022 года во время ракетной атаки обломки и взрывная волна повредили жилые дома, школу, детсад и амбулаторию в Старичах Новояворивской общины. Также сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры.

25 июня 2022 года — удар по военному объекту на Яворивщине. Две ракеты сбили, четыре попали; четверо человек пострадали и были госпитализированы, писали в ЛОВА.

Напомним, 19 октября армия РФ тоже наносила удары по критической инфраструктуре Украины. Не обошла она Львовщину.