Беларусь стягивает войска к границам Украины? В СНБО рассказали, есть ли угроза (карта)

Подобные действия фиксируются не в первый раз

Беларусь нарастила военное присутствие у границы Украины. Это произошло на фоне новых заявлений Александра Лукашенко о возможном вовлечении Беларуси в войну.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Она зафиксировала военную активность на территории Беларуси в течение 23 декабря — 5 января.

По данным группы, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы. Также там отметили, что в конце декабря из России в Белорусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

Районы Беларуси, о которых пишет "Белорусский Гаюн"

Эту информацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко. Он заверил, что по состоянию на данный момент угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет.

"Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в пограничных регионах", — написал Коваленко.

Напомним, в июле 2024 года белорусских пограничников переводили на усиленный вариант несения службы у границы с Украиной. Также войска ПВО и ВВС Беларуси и России приводили в высокую боеготовность.

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко просил Зеленского нанести удар по важному объекту в Беларуси. Так он извинялся перед Украиной за то, что российские ракеты били с территории Беларуси.