Он там пел под гитару и ловил рыбу: как выглядит бывшая дача Януковича в Крыму, где любил отдыхать Кучма

Политик отдыхал в роскошном имении под Ялтой

Находясь в политике длительное время, беглый президент Виктор Янукович позаботился для себя не только об обустройстве резиденции "Межигорье. У него была другая недвижимость в разных местах, в частности в оккупированном россиянами Крыму.

"Телеграф" покажет дачу бывшего президента Украины Виктора Януковича во временно оккупированном Крыму.

Дача Януковича в Крыму

Дорога к имению Януковича в Крыму лежит через закрытый пансионат "Черноморец". Территория окружена колючей проволокой с высоким забором и видеонаблюдением. Недвижимость охраняет несколько работников. Это роскошная вилла, к строительству которой привлекали местных жителей. Крымчане жаловались, что платили по 80 центов в день, а работать приходилось и день, и ночь. Потому часто работники там не задерживались.

Дачу, расположенную возле Ялты, начали строить в 2004 году. Фонд государственного имущества передав земли под дом санатория "Черноморец", а затем — донецкой фирме "Дельфин 2001". На территории дачи возвели виллу желтого цвета под красным дахом, площадью 2345 квадратных метров, которую еще называли чайным домиком. Там в свое время любил отдыхать бывший президент Украины Леонид Кучма.

Фото Татьяны Чорновил

Фото из сети

На территории находится бассейн, терраса с деревянными шезлонгами и парковая зона с пальмами, привезенными из Италии, а также кипарисами, соснами и елями. Не забыл Янукович и о спа-центре, домах для охраны, беседках.

Фото из сети

Фото из сети

Ранее вместо парка на территории дачи Януковича были плантации Массандровского винзавода. Виноградники выкорчевали и выбросили. Кроме того, на месте сделали теннисный корт, искусственное озеро и ручейки. Стоимость комплекса оценивалась в 25 миллионов долларов.

Фото из сети

Известно, что на этом месте политик играл в волейбол, занимался рыбалкой, пел в караоке и играл на гитаре. Он плавал в бассейне с установленным температурным режимом. А вот от занятий в спортзале и игры в теннис Януковичу советовали отказаться медики. Все из-за жары в Крыму.

Фото "Украинская правда"

После оккупации Крыма самопровозглашенные власти вернули земли Януковича местному институту "Магарач". А вот само имение — национализировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о даче Виктора Януковича на Киевщине, которой он раньше владел. Недвижимость уничтожила российская ракета.