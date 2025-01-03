"Вопрос процента уставших": Зеленский заявил о существенном падении количества случаев СОЧ

Столько случаев СОЧ в этом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны

В Украине с начала осени 2024 года существенно упало количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими. При этом в 2024 году количество случаев СОЧ увеличилось по сравнению с прошлыми годами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое он дал Национальному телемарафону. Президент связал увеличение случаев СОЧ с тем, что военные устали от продолжительной войны.

"Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось, но с сентября-октября оно уменьшилось. Это факт. Долгая война — это долгая война. Люди стоят и люди устают. Устают повсюду. Вопрос процента уставших из всей армии", — отметил он.

Зеленский добавил, что в таких случаях необходимо увеличение ротаций. Но сейчас это невозможно, потому что не хватает резервов. А резервов не хватает, поскольку нечем их снарядить.

"Благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы", – резюмировал он.

Напомним, 29 ноября 2024 вступил в силу закон "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".

Его положения, в частности, предусматривают, что военнослужащим, впервые осуществившим СОЧ или дезертировавшим, и впоследствии выразившим готовность продлить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. При этом действие закона распространяется только на военнослужащих, которые вернутся до 1 января 2025 года. Будет ли продлен этот срок – пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, как часто военные возвращаются на службу после СОЧ. Командование ВСУ рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации.