В Украину уже идет весна? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой может быть погода в Украине в ближайшее время

В начале 2025 года жители Украины имели возможность порадоваться необычным теплом. В ближайшие дни теплая погода будет сохраняться, а похолодание будет только после 12 января.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал метеоролог и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, сильных снегопадов и морозов в ближайшие дни не должно быть.

Он добавил, что атмосферный фронт из Британии в Украину не дойдет.

В то же время начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что 5 января был апогей холода с морозами 8-9 градусов. Однако температурный фон соответствовал своей климатической норме.

Пик "весенней" аномалии ожидается 10 января, говорит Постригань. Среднесуточная температура повысится до 7 градусов тепла, больше будет соответствовать среднему многолетнему значению апреля. Температура ночью будет 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Спокойная, аномально теплая погода будет способствовать экономии горюче-смазочных материалов и энергоресурсов, прогулкам на свежем воздухе. Что касается погодных катаклизмов на Британских островах, то они расположены слишком далеко от нас, чтобы тамошний циклон влиял на погоду в Украине, подытожил Виталий Постригань.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни нового 2025 года из-за теплой зимней погоды в Запорожье зацвела сакура.