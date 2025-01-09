Не только "попкорн". Как на украинском называть любимую вкусняшку из кинотеатров
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Существует не менее 7 интересных соответствий
Общаясь на украинском языке, даже опытные люди могут совершать ошибки. Так, например, всеми привычный "попкорн" можно заменить на несколько этнических соответствий.
Как отмечается на портале "Словообразование", в украинском языке есть несколько интересных синонимов к "попкорну". В то же время это слово происходит от английского "popcorn".
Слово "попкорн" означает кукурузные зерна, которые во время жарки разрываются изнутри. Его обычно продают в кинотеатрах. В украинском "попкорн" имеет лишь форму единственного числа мужского рока, которая сопрягается.
Заметим, что на украинском правильно писать "попкорн" вместе, а не через дефис "поп-корн". Здесь следует подражать транслитерации с английского.
Как на украинском назвать "попкорн":
- баранці;
- бахканці;
- кукурдзянці;
- гопкукурудза;
- повітряна кукурудза;
- кокоші;
- бубці;
- лусенці;
- кукулуски;
- рип'яшки.
Заметим, что говорить "попкорн", разговаривая на украинском, можно. Такое слово существует и оно правильное, однако есть ряд этнических синонимов, которые могут расширить словарный запас.
Напомним, на украинском не следует говорить "будь ласка" и "нема за що", когда вас благодарят за помощь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно называть жителей областных центров.