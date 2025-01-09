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Не только "попкорн". Как на украинском называть любимую вкусняшку из кинотеатров

Автор
Татьяна Крутякова
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Как правильно называть попкорн на украинском
Как правильно называть попкорн на украинском. Фото Коллаж "Телеграфа"

Существует не менее 7 интересных соответствий

Общаясь на украинском языке, даже опытные люди могут совершать ошибки. Так, например, всеми привычный "попкорн" можно заменить на несколько этнических соответствий.

Как отмечается на портале "Словообразование", в украинском языке есть несколько интересных синонимов к "попкорну". В то же время это слово происходит от английского "popcorn".

Слово "попкорн" означает кукурузные зерна, которые во время жарки разрываются изнутри. Его обычно продают в кинотеатрах. В украинском "попкорн" имеет лишь форму единственного числа мужского рока, которая сопрягается.

Заметим, что на украинском правильно писать "попкорн" вместе, а не через дефис "поп-корн". Здесь следует подражать транслитерации с английского.

Как на украинском назвать "попкорн":

  • баранці;
  • бахканці;
  • кукурдзянці;
  • гопкукурудза;
  • повітряна кукурудза;
  • кокоші;
  • бубці;
  • лусенці;
  • кукулуски;
  • рип'яшки.

Заметим, что говорить "попкорн", разговаривая на украинском, можно. Такое слово существует и оно правильное, однако есть ряд этнических синонимов, которые могут расширить словарный запас.

Напомним, на украинском не следует говорить "будь ласка" и "нема за що", когда вас благодарят за помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно называть жителей областных центров.

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#Украинский язык #Попкорн #Как правильно