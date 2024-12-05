Кулеба нашел новую работу в США: чем будет заниматься

Кулеба будет нерезидентным сотрудником

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после отставки устроился на новое место. Теперь он работает в Соединенных Штатах Америки.

Как стало известно, Кулеба занимает должность старшего научного сотрудника Центра науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе государственного управления имени Джона Кеннеди. Сообщение об этом было опубликовано на сайте университета The Harvard Gazette.

Отмечается, что экс-министр будет исследовать стратегии противодействия автократии, укрепление демократических институтов и создание устойчивых международных коалиций.

Кулеба будет проводить лекции и семинары. Кроме того, в его планах написание книги, в которой будет подробно освещена война РФ против Украины.

В Гарварде говорят, что Кулеба будет нерезидентным сотрудником. Это означает, что он будет оставаться в Украине, а Гарвардскую школу в городе Кембридже в США будет посещать в течение учебного семестра для непосредственного общения со студентами и преподавателями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 сентября Верховная Рада отправила главу МИД в отставку. В СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.

Новым министром стал Андрей Сибига, который до этого был заместителем главы МИД, а также послом в Турции.