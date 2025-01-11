Было ли российское вторжение неизбежным: Кулеба рассказал, что спровоцировало Путина

Украина могла бы находиться в куда лучшем положении, если бы Запад не настолько сильно стремился предотвратить эскалацию

Российского вторжения в Украину нельзя было избежать. Однако его можно было оттянуть на несколько месяцев, но никак не на годы.

Такое мнение высказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с BBC. По его словам, Владимира Путина подтолкнула на начало вторжения слабая реакция Запада — он полагал, что на захват Украины никто не отреагирует.

"Все, что он знал о Западе было то, что по его предположению Запад не будет реагировать должным образом. И он ошибся на этот счет", — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что хорошей новостью является то, что Украина еще живет и борется, а плохая новость сводится к тому, что война продолжается уже три года.

Экс-министр добавил, что Украина могла бы находиться в гораздо лучшем положении, если бы в мире не доминировало желание предотвратить эскалацию. По его словам, такой образ мышления преобладал не только в Вашингтоне, но и в некоторых европейских столицах, включая Берлин.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у Запада не было четкой позиции об Украине. Многие страны не понимали, является ли она частью западного мира или зоной российского влияния.