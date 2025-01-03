Сейчас нижняя возрастная планка для мобилизации в Украине — 25 лет

Сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым поддерживает идею понижения мобилизационного возраста в Украине. Так как мужчины старше 50 лет не выдерживают нагрузок на фронте, в свою очередь молодежь лучше усваивает новые навыки.

"Молодежь немного научить, они быстрее схватывают информацию. Так как в предыдущих подразделениях мог быть инструктором и работал с дядьками 50+, они уже не тянут, тем более в штурмовых подразделениях", — рассказал он в эфире "Утро.LIVE".

По мнению Александра Колыма мобилизационный возраст должен быть от 22 до 52 лет. В то время как сейчас он составляет 25-60 лет.

Напомним, разговоры о снижении мобилизационного возраста ведутся в Украине уже некоторое время. В частности, якобы от Киева требуют в США и Европе. Однако украинские власти заявляют, что такой необходимости нет.

Как рассказывал "Телеграф", ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что сейчас не стоит снижать мобилизационный возраст. Нельзя отправлять новых парней на фронт, ведь Силы обороны не обеспечены на достаточном уровне необходимым количеством оружия, боеприпасов и техники.