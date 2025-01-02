Что не так с понижением мобилизационного возраста: нардепка объяснила

Украине не следует снижать мобилизационный возраст, уверена парламентарий

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что государству не следует сейчас заниматься снижением мобилизационного возраста, когда Силы обороны не обеспечены на достаточном уровне необходимым количеством оружия, боеприпасов и техники.

Об этом она рассказала в интервью YouTube каналу Telegraf.UA. Отвечая на вопрос во время эфира передачи "Зараз", Янченко заявила, что осуждает идею американских политиков по снижению мобилизационного возраста в Украине.

По ее словам, нельзя отправлять новых ребят на фронт, если у них нет оружия и боеприпасов.

"Нам надо убедиться, что наши бойцы вооружены и что у них нет никаких ограничений по использованию этого оружия. Потому что когда им дают, например, боеприпасы, но говорят по России не лупить, а Россия фактически "из-за поребрика" уничтожает наш Харьков из С-300, ежедневно и еженощно обстреливает со своих аэродромов наши города, то это просто ставит нас в невыгодные и неравные возможности для обороны. Я считаю, что нужно делать акцент не на понижение мобилизационного возраста, а на лучшее вооружение войска", — сказала Янченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли получить отсрочку от мобилизации, если есть штраф от ТЦК. По закону это возможно, однако на деле могут возникнуть сложности.