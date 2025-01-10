График "три через три" и официальное трудоустройство: в Днепре пенсионерам предлагают неплохую работу

Компания обещает бонусы для сотрудников

В Днепре компания ищет комплектовщика. Работодатель готов взять пенсионера или студента.

Вакансия опубликована на одном из известных порталов по поиску работы. Компания предлагает официальное трудоустройство, заработную плату в размере 18 тысяч гривен и стабильную выплату. Также обещают материальную помощь работникам, которые женятся или становятся родителями.

Кроме того, работодатель обещает предоставлять 28 календарных дней отпуска, оплату больничных, возможность приобрести товары компании для своих нужд со скидкой. Также компания предоставляет специальную одежду и обещает необходимые условия для комфортной работы. График работы: 3 дня днем: 8:00-20:00, 3 дня ночью: 20:00 — 08:00, 3 дня — выходные.

В то же время от кандидата ожидается высокая работоспособность, исполнительская дисциплина, хорошие аналитические и математические способности, а опыт работы будет преимуществом. Ежедневными задачами будут внимательность, аккуратность в деталях изучения заказов, знание ассортимента, полноценное комплектование заказа, осуществление разгрузочных и загрузочных работ с помощью погрузчика, выкладка товара на стеллажи, формирование и подбор заказа согласно накладной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что международная компания предлагает отдаленную работу с зарплатой до 120 тысяч гривен и даже оплачивает спортзал. Однако соискателю понадобится знание иностранных языков.