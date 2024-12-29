Укр

Летают целыми роями? Над Украиной зафиксировали загадочные пассажирские самолеты из РФ (карта)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Самолеты над Украиной Новость обновлена 07 января 2025, 13:29
Самолеты над Украиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подобные случаи происходят не впервые

Над Украиной время от времени фиксируют загадочные пассажирские самолеты. Но на этот раз одновременно произошло два подобных случая.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. В субботу, 28 декабря, около 17:44 UTC (20:44 по Киеву) над территорией Луганской области был зафиксирован самолет Airbus A320 с бортовым номером RA-73764 российской компании "Аэрофлот".

Он выполнял рейс AFL1317 из Минеральных Вод в Москву. Борт пролетел над территорией Луганской, Харьковской и Сумской областей, и ориентировочно в 21:15 по киевскому времени перестал фиксироваться над Украиной.

Другой самолет Airbus A321 с бортовым номером RA-73165, также компании Аэрофлот, появился над территорией Луганской области в 17:47 UTC (20:47 по Киеву). Этот борт выполнял рейс AFL2137 из Стамбула в Москву.

Он "долетел" почти до Кременчуга. Однако уже ориентировочно в 21:23 по Киеву он "пропал", а потом появился уже над территорией РФ.

Ранее в тот же день сразу три белорусских борта зафиксировали над Украиной. На карте полета видно, что самолеты следовали из Еревана, Батуми и Тбилиси в Минск 28 декабря утром.

Следует напомнить, что такие странные "полёты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, в ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.

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#Airbus #Самолет #FlightRadar24