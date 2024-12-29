Летают целыми роями? Над Украиной зафиксировали загадочные пассажирские самолеты из РФ (карта)
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Подобные случаи происходят не впервые
Над Украиной время от времени фиксируют загадочные пассажирские самолеты. Но на этот раз одновременно произошло два подобных случая.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. В субботу, 28 декабря, около 17:44 UTC (20:44 по Киеву) над территорией Луганской области был зафиксирован самолет Airbus A320 с бортовым номером RA-73764 российской компании "Аэрофлот".
Он выполнял рейс AFL1317 из Минеральных Вод в Москву. Борт пролетел над территорией Луганской, Харьковской и Сумской областей, и ориентировочно в 21:15 по киевскому времени перестал фиксироваться над Украиной.
Другой самолет Airbus A321 с бортовым номером RA-73165, также компании Аэрофлот, появился над территорией Луганской области в 17:47 UTC (20:47 по Киеву). Этот борт выполнял рейс AFL2137 из Стамбула в Москву.
Он "долетел" почти до Кременчуга. Однако уже ориентировочно в 21:23 по Киеву он "пропал", а потом появился уже над территорией РФ.
Ранее в тот же день сразу три белорусских борта зафиксировали над Украиной. На карте полета видно, что самолеты следовали из Еревана, Батуми и Тбилиси в Минск 28 декабря утром.
Следует напомнить, что такие странные "полёты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.
Напомним, в ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.