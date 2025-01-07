Укр

В небе над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета: они пролетели над одной из областей (фото)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Airbus A330 Новость обновлена 07 января 2025, 19:08
Airbus A330. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подобные случаи происходят не впервые

Над Украиной время от времени фиксируют загадочные гражданские самолеты. На этот раз заметили сразу три пассажирских авиалайнера.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. В понедельник, 6 декабря, около 18:00 UTC (21:00 по Киеву) над Закарпатской областью было зафиксировано три борта.

Речь идет об Airbus A330 компании Finnair, который следовал рейсом FIN121 из Хельсинки в Дели, Airbus A321 компании Wizz Air, выполнявшем рейс W67950 из Риги в Кутаиси. А также был замечен авиалайнер Airbus A350 тоже компании Finnair, летевший рейсом FIN41 из Хельсинки в Сеул.

Все они сначала появились над Ужгородом. Спустя считанные минуты вышли из воздушного пространства Украины в районе границы с Румынией.

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, в ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.

Теги:
#Самолет #Закарпатская область #FlightRadar24