Небо над Украиной уже открыли? Над западными областями одновременно летело пять пассажирских самолетов (фото)

Это уже не первый подобный случай

Над западными областями Украины снова зафиксировали пассажирские самолеты, несмотря на то, что с начала войны воздушное пространство закрыто. В частности, недавно был зафиксирован одновременный полет пяти пассажирских самолетов.

По данным сервиса Flightradar24, 6 января в воздушном пространстве находились авиалайнеры Turkish Airlines, Finnair, LOT Polish Airlines. Они были зафиксированы на территории Закарпатской области.

В частности, речь идет о самолете Turkish Airlines, следовавшем из Таллина в Стамбул, а также рейс из Стокгольма в Стамбул.

Третий пассажирский лайнер авиакомпании Finnair выполнял рейс из Бангкока в Хельсинки. Самолет польской авиакомпании LOT следовал из Баку в Варшаву. В семь вечера над Украиной снова зафиксировали пассажирский самолет Turkish Airlines, следовавший из Варшавы в Стамбул.

Отметим, что система мониторинга воздушного движения не первый раз показывает появление гражданских самолетов в небе Украины. Однако авиаэксперты объясняют такие случаи техническими сбоями навигационных систем или самого сервиса отслеживания.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в небе над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета. Они пролетели над одной из областей.