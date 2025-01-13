Нардепка засветилась с подвеской за 4,3 тысячи евро, но быстро нашла, как объяснить такую покупку (фото)

Женщина отрицает все обвинения в свою сторону

Нардеп ВР и глава фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что ее подвеска в стиле французской ювелирной компании класса люкс Van Cleef является подделкой, которую для нее якобы купила в аэропорту подруга. Женщина при этом подчеркнула, что администраторы Telegram-каналов, где появилось фото ее украшения, являются "сливными бачками".

Об этом нардеп заявила на своей странице в Фейсбук. Стоит отметить, что Устинова не предоставила никаких доказательств того, что ее аксессуар — это реплика, а не оригинал за 4300 евро.

В чем суть скандала

Telegram-канал "Україна сейчас" опубликовал фото главы фракции "Голос" Александры Устиновой, которая в эфире телеканала "Рада" появилась с дорогостоящим украшением на шее. Речь идет о подвеске Van Cleef Vintage Alhambra, которая на официальном сайте ювелирного дома стоит €4300.

На это заявление отреагировала сама нардеп, которая заявила, что на ее шее не оригинал, а копия. Она якобы приобрела ее в аэропорту. В подтверждение своих слов Александра тэгнула свою подругу из США, которая ей и купила данное украшение за 20 долларов США.

Также она добавила, что не является "миллионером, чтобы покупать такие украшения".

Что известно об Александре Устиновой

Депутат Верховной Рады 9 созыва, член комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Минздрава (с 2017), секретарь Совета общественного контроля НАБУ (в 2015).

С 17 декабря 2021 года назначена председателем фракции "Голос" вместо Ярослава Железняка.

В июне 2021 года объявила о своем присоединении к новосозданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса" в ВРУ вместе с другими 10 депутатами партии.

В сентябре 2020 года зарегистрирована кандидатом на должность городского головы Винницы от партии "Голос".

В июне 2020 поставила свою подпись под постановлением об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

С начала созыва до октября 2020 года посетила 82% заседаний Рады.

В 2019 году избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Голос" номером 5 в списке как член партии. Член одноименной фракции и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

С 2018 года — автор и ведущая программы "(Без)ценная медицина" на "24 канале".

С августа 2017 года — член комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Министерства здравоохранения Украины.

В 2015 году работала секретарем Совета общественного контроля НАБУ 1 созыва.

С 2014 года — член правления ОО "Центр противодействия коррупции".

Была одной из инициаторов и лоббистов создания Национального Антикоррупционного бюро.

С 2011 года работала в составе eBay, в связи с приобретением указанной корпорацией компании Magento, которая создает онлайн-магазины. Ранее была менеджером по связям с общественностью в Magento.

С 2006 года работала коммуникационным менеджером в пиар-агентстве "Красные коммуникации".

Окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "история", а затем получила диплом магистра по специальности "политология". Выпускница программы Стэнфордского университета для новых лидеров Украины 2019 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат от "Слуги народа" Лариса Билозир засветила сумочку за 100 тысяч гривен. С дорогим аксессуаром народныя избранница пришла на открытие осенней сессии ПАСЕ в составе украинской делегации.