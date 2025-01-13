Нардепка засвітилася з підвіскою за 4,3 тисячі євро, але швидко знайшла, як пояснити таку покупку (фото)

Жінка заперечує всі звинувачення у свій бік

Нардеп ВР і голова фракції "Голос" Олександра Устинова заявила, що її підвіска в стилі французької ювелірної компанії класу люкс Van Cleef є підробкою, яку для неї нібито купила в аеропорту подруга. Жінка при цьому підкреслила, що адміністратори Telegram-каналів, де з'явилося фото її прикраси, є "зливними бачками".

Про це нардеп заявила на своїй сторінці у Фейсбук. Варто зазначити, що Устинова не надала жодних доказів того, що її аксесуар — це репліка, а не оригінал за 4300 євро.

У чому суть скандалу

Telegram-канал "Україна сейчас" опублікував фото голови фракції "Голос" Олександри Устінової, яка в ефірі телеканалу "Рада" з’явилася з дорогою прикрасою на шиї. Йдеться про підвіску Van Cleef Vintage Alhambra, яка на офіційному сайті ювелірного будинку коштує €4300.

На цю заяву відреагувала сама нардепка, котра заявила, що на її шиї не оригінал, а копія. Вона нібитобула придбана в аеропорту. На підтвердження своїх слів Олександра тегнула свою подругу зі США, яка їй і купила цю прикрасу за 20 доларів США.

Також вона додала, що не є "мільйонером, щоби купувати такі прикраси".

Що відомо про Олександру Устінову

Депутат Верховної Ради 9 скликання, член комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ (з 2017), секретар Ради громадського контролю НАБУ (2015).

З 17 грудня 2021 року призначена головою фракції "Голос" замість Ярослава Железняка.

У червні 2021 року оголосила про своє приєднання до новоствореного об’єднання "Справедливість" та недовіру голові фракції "Голосу" до ВРУ разом з іншими 10 депутатами партії.

У вересні 2020 року зареєстровано кандидатом на посаду міського голови Вінниці від партії "Голос".

У червні 2020 року поставила свій підпис під постановою про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

З початку скликання до жовтня 2020 року відвідало 82% засідань Ради.

У 2019 році обрана народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 5 у списку як член партії. Член однойменної фракції та Комітету з питань правоохоронної діяльності.

З 2018 року — автор та ведуча програми "(Без)цінна медицина" на "24 каналі".

З серпня 2017 року – член комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України.

2015 року працювала секретарем Ради громадського контролю НАБУ 1 скликання.

З 2014 року – член правління ГО "Центр протидії корупції".

Була одним із ініціаторів та лобістів створення Національного Антикорупційного бюро.

З 2011 року працювала у складі eBay у зв’язку з придбанням зазначеної корпорацією компанії Magento, яка створює онлайн-магазини. Раніше була менеджером зі зв’язків із громадськістю в Magento.

З 2006 року працювала комунікаційним менеджером у піар-агентстві "Червоні комунікації".

Закінчила Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "історія", а потім здобула диплом магістра за спеціальністю "політологія". Випускниця програми Стенфордського університету для нових лідерів України 2019 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат від "Слуги народу" Лариса Білозір засвітила сумочку за 100 тисяч гривень. З дорогим аксесуаром народна обраниця прийшла на відкриття осінньої сесії ПАРЄ у складі української делегації.