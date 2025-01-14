В какие города Украины придет тепло: прогноз погоды до конца недели
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Синоптики озвучили прогноз до конца текущей недели в 5 городах Украины
В Украине с 13 января резко ухудшилась погода. Некоторые регионы накроют морозы, а кое-где будет более-менее теплая погода.
О том, каким будет прогноз в пяти крупных городах Украины в конце текущей недели, рассказывает meteofor.com.ua.
Речь идет о таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов.
Киев
В Киеве в субботу, 18 января, температура воздуха будет +2…+3 градусов. Ночью будет пасмурно, небольшие осадки, днем осадков не будет. В воскресенье, 19 января, температура воздуха будет +1…+3 градуса. Днем будет пасмурно, с небольшими осадками.
Харьков
В Харькове в субботу, 18 января и в воскресенье, 19 января, температура воздуха будет +1…+3 градусов. В субботу вечером будут небольшие осадки в виде снега с дождем.
Одесса
В субботу, 18 января и в воскресенье, 19 января, температура воздуха в Одессе будет +2…+4 градусов. В субботу ночью и утром будут осадки в виде снега с дождем, а вечером будет облачно.
Днепр
Жителей Днепра в субботу, 18 января, ждет пасмурная погода с осадками в виде небольшого снега и дождя. Температура воздуха будет +2…+3 градусов.
В воскресенье, 19 января, температура воздуха будет +1…+3 градусов. Ночью будет небольшой снег с дождем.
Львов
Более-менее ясная погода будет во Львове днем в субботу и воскресенье: температура воздуха в эти дни будет колебаться от -1 до +3 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода во второй половине января.