В Киеве в конце октября зацвела сирень: что происходит с природой (фото)
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Осеннее цветение сирени свидетельствует о нарушении привычного цикла растений
В Киеве на улице Архитектора Вербицкого в конце октября сирень зацвела повторно. На кустах возле жилого дома раскрылись розово-сиреневые цветы – природную аномалию заметили перед началом ноября.
Об этом 31 октября сообщил местный телеграм-канал "Лівий берег Київ". На опубликованных снимках видно несколько соцветий с раскрывшимися цветами и многочисленными бутонами среди зеленой листвы.
Почему сирень цветет осенью
Обычно сирень зацветает в конце апреля и в течение мая – сроки зависят от погоды и сорта.
Октябрьское цветение сирени может быть связано с продолжительной засухой с августа по октябрь и аномально теплым летом с теплым началом осени. Такое сочетание нарушает привычный цикл развития растений.
Засуха в конце лета и теплое начало осени могут вызвать повторное цветение не только сирени, но и других растений, в частности конского каштана.
Такие погодные условия связывают с климатическими изменениями, последствия которых усиливает городская среда. В Киеве во время жары температура выше, чем за городом, а ночью мегаполис также остается более теплым. Из-за этого повторное цветение деревьев в столице может быть более выраженным.
Как повторное цветение влияет на растения
Основной риск осеннего роста – растение не успевает подготовиться к зиме. Если в октябре появляются цветы и новые побеги, первые заморозки могут их уничтожить. До холодов растению нужно сформировать побеги, кору и почки, а повторная вегетация нарушает этот процесс.
Такое явление является ненормальным и для некоторых кустарников и деревьев может закончиться гибелью.
В то же время значение имеет масштаб цветения. Если зацвела лишь небольшая часть куста, это не обязательно свидетельствует о серьезной проблеме. Массовое цветение может быть признаком нарушений в природе.
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