В Киеве в конце октября зацвела сирень: что происходит с природой (фото)

Осеннее цветение сирени свидетельствует о нарушении привычного цикла растений

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В Киеве на улице Архитектора Вербицкого в конце октября сирень зацвела повторно. На кустах возле жилого дома раскрылись розово-сиреневые цветы – природную аномалию заметили перед началом ноября.

Об этом 31 октября сообщил местный телеграм-канал "Лівий берег Київ". На опубликованных снимках видно несколько соцветий с раскрывшимися цветами и многочисленными бутонами среди зеленой листвы.

На улице Архитектора Вербицкого сирень повторно зацвела в конце октября

Осеннее цветение сирени связывают с нарушением сезонного развития растений

Почему сирень цветет осенью

Обычно сирень зацветает в конце апреля и в течение мая – сроки зависят от погоды и сорта.

Октябрьское цветение сирени может быть связано с продолжительной засухой с августа по октябрь и аномально теплым летом с теплым началом осени. Такое сочетание нарушает привычный цикл развития растений.

Засуха в конце лета и теплое начало осени могут вызвать повторное цветение не только сирени, но и других растений, в частности конского каштана.

Такие погодные условия связывают с климатическими изменениями, последствия которых усиливает городская среда. В Киеве во время жары температура выше, чем за городом, а ночью мегаполис также остается более теплым. Из-за этого повторное цветение деревьев в столице может быть более выраженным.

Как повторное цветение влияет на растения

Основной риск осеннего роста – растение не успевает подготовиться к зиме. Если в октябре появляются цветы и новые побеги, первые заморозки могут их уничтожить. До холодов растению нужно сформировать побеги, кору и почки, а повторная вегетация нарушает этот процесс.

Такое явление является ненормальным и для некоторых кустарников и деревьев может закончиться гибелью.

В то же время значение имеет масштаб цветения. Если зацвела лишь небольшая часть куста, это не обязательно свидетельствует о серьезной проблеме. Массовое цветение может быть признаком нарушений в природе.