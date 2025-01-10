Полиция нашла подростков, которые перекрывали движение в Киеве: что с ними будет

После завершения проверки действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка

Сотрудники правоохранительных органов нашли подростков, которые попали в скандал в Киеве. Они вели себя вызывающе, перекрывали движение на улицах города, чтобы покурить.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве. С подростками, а также с их родителями, пообщались сотрудники ювенальной полиции.

По данным правоохранительных органов, один из нарушителей уже ранее привлекался к ответственности. Он пел песню "Я русский" российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.

Его привлекли к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). За это предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, пробационный надзор сроком до трех лет, либо лишение свободы от трех до восьми лет. Суд назначил ему пробационный надзор сроком на один год.

Касательно инцидента с перекрытием дороги в Киеве — после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка, сообщает полиция.

Что такое пробационный надсмотр

В соответствии с украинским законодательством, пробация — это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда и в соответствии с законом в отношении осужденных, исполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, которая дает характеристику обвиняемому.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 8 января, в центре Киева произошла драка между двумя молодыми людьми, из задержали стражи порядка. У одного из задержанных обнаружили пистолет.