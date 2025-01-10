В сети раскрыли, чьи несовершеннолетние сыновья-мажоры останавливали движение в Киеве

Сыновья депутатов, бизнесменов и не только

В сети распространяют имена несовершеннолетних, оскандалившихся в Киеве. Подростки вели себя вызывающе и перекрывали движение на улицах города, чтобы покурить. Скорее всего, это были дети депутата ОПЗЖ, мэра и бизнесмена.

Как утверждает местный канал "Реальный Киев", одним из представителей "золотой молодежи" оказался сын нардепа от "Оппозиционной платформы — за жизнь" (ОПЗЖ) Дмитрия Исаенко.

Депутат с 2022 года перешел в новую группу "Восстановление Украины", сразу после запрета ОПЗЖ. Известно, что Исаенко — секретарь Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Опираясь на слова пользователей сети, паблик пишет, что второй молодой человек – это Николай Цимидан, сын экс-главы Лимана Петра Цимидана. Этот человек якобы в 2014 году привозил в город российских боевиков и селил их в своем отеле.

Третьим представителем "золотой молодежи" якобы оказался 16-летний сын бизнесмена Вячеслава Юткина.

Заметим, что вышеизложенную информацию не подтверждали и не опровергали в полиции.

Скандал с несовершеннолетними в Киеве

В столице 10 января разгуливала компания подростков, которые дерзко себя вели. Молодые люди перекрывали движение по улицам города, чтобы покурить. Ребята не реагировали на замечания прохожих.

Компания также демонстративно сняла видео под российскую музыку, проезжая возле Газона национальной памяти на Майдане Независимости. Еще есть информация, что "золотая молодежь" публично фотографируется с оружием и ведет разгульный образ жизни.

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