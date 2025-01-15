Россияне могли захватить новое село и имеют другие продвижения. Куда переместилась линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1057-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 14 января, на фронте произошло 158 боевых столкновений. Россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Янтарное село в Кураховской общине Покровского района. Также россияне продвинулись в Ясеново, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и захваченного ими Янтарного.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 22:00 14 января, на Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверевое, Успеновка, Новоандреевка, Надеевка, Петропавловка и Шевченко.

"Сегодня (14 января, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 300 окупантов, из них 166 — безвозвратно. Также уничтожены танк, 13 единиц автомобильной техники, 12 мотоциклов, два БПЛА "Ланцет", артиллерийская система, средство РЭБ, антенну управления БпЛА и средство спутниковой связи. Кроме того, повреждены два танка и два автомобиля россиян", — добавили в Генштабе.

На Лиманском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Бои шли около населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отразили 14 штурмов россиян. Они получили отпор вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении российская армия штурмовала позиции наших защитников около Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного. Силы обороны отразили 14 атак врага.

На Торецком направлении россияне 8 раз штурмовали позиции украинских подразделений. Бои шли в районах Торецка и Щербиновки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли россияне 14 января пытались прорваться в Сумскую область. Такая информация появилась в сети.